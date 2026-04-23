Operan a Susana Giménez y hay preocupación por su estado de salud: ¿qué le pasa?

Susana Giménez 2 Susana Giménez será operada el lunes por dolores en sus vértebras y en una rodilla.

Según trascendió en el programa A la tarde, la intervención estará a cargo del reconocido Dr. Druetto, médico de confianza de la conductora. Si bien se aclaró que el procedimiento se llevará a cabo en un quirófano, los especialistas prefieren no calificarlo como una "operación mayor", sino como un "procedimiento médico complejo".

La técnica consistirá en la aplicación de un producto de origen alemán diseñado específicamente para tratar la zona afectada. Lo que hace que este lunes sea una jornada clave es que se decidió intervenir ambas zonas (la vértebra y la rodilla) en una misma sesión. El objetivo es minimizar el estrés físico que implica para una persona de 82 años el ingreso a una clínica y los efectos de la anestesia.

Susana Giménez 3 La intervención estará a cargo del reconocido Dr. Druetto, médico de confianza de la conductora.

Desde el círculo íntimo de la Diva intentan llevar tranquilidad, asegurando que no hay un nivel de riesgo quirúrgico grave. Sin embargo, la noticia no deja de impactar, dado que Susana es una figura que siempre intenta mostrarse vital y activa.

Esta no es la primera vez que Susana sufre algún problema de salud. Por ejemplo en 2020 sufrió un cuadro severo de COVID-19 en Uruguay.

Se espera que, tras el procedimiento del lunes, la conductora deba realizar un periodo de reposo y rehabilitación antes de retomar su agenda pública. Por ahora, el mundo del espectáculo permanece expectante y enviando fuerzas a la "Mary" para una pronta recuperación.