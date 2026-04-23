La salud de Susana Giménez ha vuelto a encender las alarmas en el mundo del espectáculo de la Argentina. Tras pasarse gran parte del verano viajando y buscando soluciones médicas en el exterior, la Diva de la televisión deberá pasar por el quirófano en los próximos días.
Operan a Susana Giménez y hay preocupación por su estado de salud: ¿qué le pasa?
Susana Giménez será intervenida quirúrgicamente en los próximos días. Los detalles de la operación a continuación
La operación sería el próximo lunes para tratar una dolencia que la aqueja desde hace tiempo. A sus 82 años, cualquier procedimiento médico genera una lógica preocupación entre sus seguidores y su entorno más cercano.
¿Qué le ocurre a Susana Giménez y por qué la operarán?
Susana viene sufriendo muchos dolores crónicos que afectan su calidad de vida, específicamente localizados en una de sus vértebras y en una de sus rodillas.
Según trascendió en el programa A la tarde, la intervención estará a cargo del reconocido Dr. Druetto, médico de confianza de la conductora. Si bien se aclaró que el procedimiento se llevará a cabo en un quirófano, los especialistas prefieren no calificarlo como una "operación mayor", sino como un "procedimiento médico complejo".
La técnica consistirá en la aplicación de un producto de origen alemán diseñado específicamente para tratar la zona afectada. Lo que hace que este lunes sea una jornada clave es que se decidió intervenir ambas zonas (la vértebra y la rodilla) en una misma sesión. El objetivo es minimizar el estrés físico que implica para una persona de 82 años el ingreso a una clínica y los efectos de la anestesia.
Desde el círculo íntimo de la Diva intentan llevar tranquilidad, asegurando que no hay un nivel de riesgo quirúrgico grave. Sin embargo, la noticia no deja de impactar, dado que Susana es una figura que siempre intenta mostrarse vital y activa.
Esta no es la primera vez que Susana sufre algún problema de salud. Por ejemplo en 2020 sufrió un cuadro severo de COVID-19 en Uruguay.
Se espera que, tras el procedimiento del lunes, la conductora deba realizar un periodo de reposo y rehabilitación antes de retomar su agenda pública. Por ahora, el mundo del espectáculo permanece expectante y enviando fuerzas a la "Mary" para una pronta recuperación.