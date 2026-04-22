El mundo de la música respira aliviado tras conocerse que Charly García fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa. Sin embargo, el artista seguirá internado en observación en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT), donde se le realizó una nefrectomía parcial, procedimiento que consiste en la extirpación de una parte del riñón.
Charly García fue operado de un riñón y quedó internado en observación
El ícono del rock argentino fue sometido a una cirugía programada de riñón. Según confirmaron desde su entorno, la intervención resultó favorable y el músico permanece hospitalizado
La noticia fue confirmada por su mánager a través de un mensaje enviado al programa LAM, conducido por Ángel de Brito. "Salió todo bien", informó el representante, llevando tranquilidad a sus seguidores. Actualmente, Charly se encuentra en una habitación común, estable y en proceso de recuperación. Como parte del protocolo postoperatorio para acompañar su evolución, los médicos han iniciado un tratamiento de diálisis.
Las recientes apariciones públicas de Charly García
A pesar de sus problemas de salud, García se ha mostrado activo y de buen semblante en los últimos meses. Hace apenas unas semanas, un video compartido por Fabián "Zorrito" Von Quintiero en redes sociales lo mostró disfrutando de uno de los shows que la legendaria banda británica AC/DC brindó en el estadio de River Plate.
Asimismo, en enero de este año, se volvió viral un tierno momento compartido por Rosario Ortega. La cantante y corista del músico publicó imágenes de una salida gastronómica por Buenos Aires. "Una salida por Buenos Aires con el jefe", escribió la hija de Palito Ortega al mostrar a Charly en el asiento del acompañante de un vehículo, mientras su mano derecha, Guillermo "Tato" Vega, retiraba un pedido de hamburguesas y papas fritas en un local de comida rápida.
En aquel registro, musicalizado con "Reelin’ In the Years" de Steely Dan (una de las bandas favoritas del tecladista), se pudo ver al prócer del rock nacional disfrutando de un momento cotidiano y relajado, una imagen que hoy cobra un valor especial ante su actual internación.