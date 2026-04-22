Charly García fue operado de un riñón y quedó internado en observación

Las recientes apariciones públicas de Charly García

A pesar de sus problemas de salud, García se ha mostrado activo y de buen semblante en los últimos meses. Hace apenas unas semanas, un video compartido por Fabián "Zorrito" Von Quintiero en redes sociales lo mostró disfrutando de uno de los shows que la legendaria banda británica AC/DC brindó en el estadio de River Plate.

Asimismo, en enero de este año, se volvió viral un tierno momento compartido por Rosario Ortega. La cantante y corista del músico publicó imágenes de una salida gastronómica por Buenos Aires. "Una salida por Buenos Aires con el jefe", escribió la hija de Palito Ortega al mostrar a Charly en el asiento del acompañante de un vehículo, mientras su mano derecha, Guillermo "Tato" Vega, retiraba un pedido de hamburguesas y papas fritas en un local de comida rápida.

Charly García

En aquel registro, musicalizado con "Reelin’ In the Years" de Steely Dan (una de las bandas favoritas del tecladista), se pudo ver al prócer del rock nacional disfrutando de un momento cotidiano y relajado, una imagen que hoy cobra un valor especial ante su actual internación.