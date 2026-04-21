Teatro: función despedida de "Grabado a taco perdido de un cadáver exquisito"

La obra arriba a este cierre con el prestigio de haber sido galardonada con la Estrella a Mejor Dispositivo Escénico en el Festival Iberoamericano de Teatro “Mujeres que Cuentan”, un reconocimiento que subraya su innovador abordaje visual y su potencia conceptual.

Una experiencia sensorial y fragmentaria

Lejos de la narrativa convencional, la propuesta del Elenco kAMBO se construye desde una lógica fragmentaria. La pieza entrelaza cuerpos, lenguajes y poéticas en un entramado de escenas performáticas que interpelan al espectador de manera visceral.