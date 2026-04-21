El viernes 24 de abril, a las 21:30, el Teatro Julio Quintanilla (Plaza Independencia) será el escenario de la despedida de “Grabado a taco perdido de un cadáver exquisito”. Esta pieza, escrita y dirigida por Mónica Luna Bramucci, llega a su última función tras haber dejado una huella profunda en la escena contemporánea, incluyendo una destacada participación en el Festival Iberoamericano de Teatro “Mujeres que Cuentan”. Las entradas están disponibles en EntradaWeb a $10.000
Teatro: función despedida de "Grabado a taco perdido de un cadáver exquisito"
La obra en manos del elenco kAMBO tendrá su última función en el Teatro Quintanilla. Una propuesta visual y performática que rompe los moldes tradicionales
La obra arriba a este cierre con el prestigio de haber sido galardonada con la Estrella a Mejor Dispositivo Escénico en el Festival Iberoamericano de Teatro “Mujeres que Cuentan”, un reconocimiento que subraya su innovador abordaje visual y su potencia conceptual.
Una experiencia sensorial y fragmentaria
Lejos de la narrativa convencional, la propuesta del Elenco kAMBO se construye desde una lógica fragmentaria. La pieza entrelaza cuerpos, lenguajes y poéticas en un entramado de escenas performáticas que interpelan al espectador de manera visceral.
Se trata de una puesta profundamente experimental que pone en tensión los límites del teatro tradicional, apostando a una estética sensorial que invita a la reflexión desde múltiples capas de sentido.
Ficha Técnica
- Intérpretes: Aldana Ferrer, Marita Santos, Verónica Gómez, Dana Etcheverry y Fabiana Fara.
- Música: Violeta Trujillo.
- Escenografía: Virginia Campoo Distefano.
- Vestuario: Marcela Tobio.
- Dramaturgia y Dirección: Mónica Luna Bramucci.
- Producción General: Manzananegra Films.