Con un homenaje al periodismo mendocino el elenco Comunicactores celebra 25 años de historia

Elenco Comunicactores 2026 Comunicactores celebra sus 25 años con una obra de teatro por el Día del Periodista, en la que actúan Gabriela Figueroa, Claudia Ficarra y Rosana Villegas. Dirige Tino Neglia junto a Gaby Garro. La edición audiovisual es de Walter Sastre. Foto: Gentileza Gabriela Figueroa

Nacido en el año 2001 por iniciativa de la periodista Gabriela Figueroa, el grupo debutó con la obra “La muerte es un la menor… a veces”. Desde aquel momento, cada 7 de junio se convirtió en una cita impostergable para sus colegas y para quienes siguen de cerca las noticias, sea en radio, televisión o diarios digitales.

Sin pretender ser actores o actrices profesionales, decenas de trabajadores de diarios, radios y canales de TV mendocinos han restado horas a sus descansos para ofrecer espectáculos que defienden ideales de libertad de expresión, pluralidad y difusión de ideas sin censura previa, en sintonía con el legado de Mariano Moreno y su Gaceta de Buenos Aires.

El teatro como punto de encuentro para celebrar el periodismo

En esta edición especial, las encargadas de subir a escena serán la periodista 360 de Grupo América Interior, Rosana Villegas, Claudia Ficarra y la propia Gabriela Figueroa.

La dirección general de la obra de teatro está en manos de dos expertos de las tablas: Gabriela Garro y Martín "Tino" Neglia, quien ya había dirigido al elenco Comunicactores en sus inicios en 2001. En tanto, la producción ejecutiva es compartida entre Maximiliano Salgado y Figueroa.

Nota en Diario UNO sobre el elenco Comunicactores Una de las primeras notas de Diario UNO en papel que anunciaba la propuesta del elenco de periodistas Comunicactores. Foto: Gentileza Gabriela Figueroa

Una de las particularidades de este año es que la puesta no sumará a una gran cantidad de periodistas de manera física, sino que apostará a la tecnología para repasar sus 25 años de historia.

La trama abrirá paso a una serie de proyecciones audiovisuales que compilan el paso de los más de 100 profesionales del periodismo que integraron las filas de Comunicactores a lo largo de 25 temporadas, bajo la edición técnica de Walter Sastre para la firma Surmedios.

Nostalgia en la pantalla y sobre las tablas

Gabriela Figueroa, fundadora histórica del elenco de periodistas único en el país, analizó para Diario UNO la trascendencia de alcanzar este aniversario.

"25 años no es nada, y la verdad que es un montón, pero pongámosle que en un abrir y cerrar de ojos se han cumplido 25 años de esta locura de hacer para el Día del Periodista, específicamente periodistas, locutores, comunicadores, una obra de teatro sin ser actores ni actrices", expresó en tono reflexivo.

Y completó: "La verdad que es un homenaje a todos los periodistas que pasaron por el elenco, que fueron un montón, y un homenaje a los que estuvieron siempre y que desde el cielo nos dan una mano, como Milka Durán, Ricardo Mur, Carlitos Morón, Tita Molero, Ale Parigi y el mismo Jorge Sosa, del que usamos textos de aquel viejo sketch que se llamaba Los Estudiantes, que decía 'Bolilla 1, Los Fenicios'".

Un debut para descontracturar el oficio de periodista

El libreto de esta temporada rescata el humor y la ironía de Jorge Sosa mediante fragmentos clásicos que forman parte de la identidad cultural de la provincia.

Al mismo tiempo, la obra de teatro funciona como un espacio de catarsis colectiva para un sector profesional expuesto cotidianamente a las tensiones de la agenda informativa.

Rosana Villegas.jpeg De Diario UNO, el programa de El Siete "Séptimo Día" y el de Radio Nihuil "Mañana es mejor", Rosana Villegas salta al teatro para festejar el Día del Periodista.

Para la periodista Rosana Villegas, esta función representa su primera experiencia formal integrando el tradicional elenco de comunicadores.

"Para mí es todo un desafío, no sólo por actuar en sí sino también porque los que nos tomamos muy en serio el periodismo necesitamos esto de descontracturarnos y reírnos un poco de la profesión y de nosotros mismos. Comunicactores me da esa posibilidad y me encantó la convocatoria", consideró la periodista de Diario UNO, El Siete y Radio Nihuil.

Una cita con la libertad de expresión

A lo largo de su cuarto de siglo, por el escenario de Comunicactores han pasado profesionales de los principales medios de Mendoza -como Canal 7, Canal 9, Diario UNO y Diario Los Andes-, demostrando que la unión y el compañerismo están por encima de cualquier lógica de competencia empresarial.

La permanencia de este espacio independiente ratifica el compromiso mutuo de los trabajadores de prensa mendocinos con la cultura local y con los valores esenciales de su profesión.

Con el respaldo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, las funciones de este fin de semana prometen ser mucho más que una simple propuesta de teatro de cartelera. Se tratará, en esencia, de una verdadera fiesta familiar donde la comunidad y sus periodistas se encontrarán cara a cara para celebrar la vigencia de la libertad de expresión a través del juego, la memoria y el aplauso compartido.