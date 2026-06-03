Desde hace 25 años, el periodismo mendocino celebra su día en las tablas. Cada 7 de junio, los comunicadores cambian las noticias por la actuación para acercarse, desde el juego y el arte, a su comunidad. De este modo, el Día del Periodista se vive en el teatro.
Con un homenaje al periodismo mendocino el elenco Comunicactores celebra 25 años de historia
El único elenco de periodistas del país estrena "25 años... ¿no es nada?" en el Teatro Quintanilla para festejar su día con humor, memoria y videos históricos
El elenco Comunicactores, una experiencia inédita en el país que reúne a periodistas y locutores fuera de sus ámbitos habituales de trabajo, cumple un cuarto de siglo de vida. Para conmemorar las bodas de plata de este proyecto, presentarán su nueva propuesta teatral basada en textos de los recordados hacedores culturales Nene Ávalos y Jorge Sosa.
El estreno de la obra "25 años... ¿no es Nada?" tendrá lugar en el Teatro Quintanilla, ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia, este viernes 5 a las 21. Y el domingo 7 de junio -Día del Periodista- se ofrecerá una segunda y especial función a las 20. Las entradas generales tienen un valor de $15.000 y se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb.
Nacido en el año 2001 por iniciativa de la periodista Gabriela Figueroa, el grupo debutó con la obra “La muerte es un la menor… a veces”. Desde aquel momento, cada 7 de junio se convirtió en una cita impostergable para sus colegas y para quienes siguen de cerca las noticias, sea en radio, televisión o diarios digitales.
Sin pretender ser actores o actrices profesionales, decenas de trabajadores de diarios, radios y canales de TV mendocinos han restado horas a sus descansos para ofrecer espectáculos que defienden ideales de libertad de expresión, pluralidad y difusión de ideas sin censura previa, en sintonía con el legado de Mariano Moreno y su Gaceta de Buenos Aires.
El teatro como punto de encuentro para celebrar el periodismo
En esta edición especial, las encargadas de subir a escena serán la periodista 360 de Grupo América Interior, Rosana Villegas, Claudia Ficarra y la propia Gabriela Figueroa.
La dirección general de la obra de teatro está en manos de dos expertos de las tablas: Gabriela Garro y Martín "Tino" Neglia, quien ya había dirigido al elenco Comunicactores en sus inicios en 2001. En tanto, la producción ejecutiva es compartida entre Maximiliano Salgado y Figueroa.
Una de las particularidades de este año es que la puesta no sumará a una gran cantidad de periodistas de manera física, sino que apostará a la tecnología para repasar sus 25 años de historia.
La trama abrirá paso a una serie de proyecciones audiovisuales que compilan el paso de los más de 100 profesionales del periodismo que integraron las filas de Comunicactores a lo largo de 25 temporadas, bajo la edición técnica de Walter Sastre para la firma Surmedios.
Nostalgia en la pantalla y sobre las tablas
Gabriela Figueroa, fundadora histórica del elenco de periodistas único en el país, analizó para Diario UNO la trascendencia de alcanzar este aniversario.
"25 años no es nada, y la verdad que es un montón, pero pongámosle que en un abrir y cerrar de ojos se han cumplido 25 años de esta locura de hacer para el Día del Periodista, específicamente periodistas, locutores, comunicadores, una obra de teatro sin ser actores ni actrices", expresó en tono reflexivo.
Y completó: "La verdad que es un homenaje a todos los periodistas que pasaron por el elenco, que fueron un montón, y un homenaje a los que estuvieron siempre y que desde el cielo nos dan una mano, como Milka Durán, Ricardo Mur, Carlitos Morón, Tita Molero, Ale Parigi y el mismo Jorge Sosa, del que usamos textos de aquel viejo sketch que se llamaba Los Estudiantes, que decía 'Bolilla 1, Los Fenicios'".
Un debut para descontracturar el oficio de periodista
El libreto de esta temporada rescata el humor y la ironía de Jorge Sosa mediante fragmentos clásicos que forman parte de la identidad cultural de la provincia.
Al mismo tiempo, la obra de teatro funciona como un espacio de catarsis colectiva para un sector profesional expuesto cotidianamente a las tensiones de la agenda informativa.
Para la periodista Rosana Villegas, esta función representa su primera experiencia formal integrando el tradicional elenco de comunicadores.
"Para mí es todo un desafío, no sólo por actuar en sí sino también porque los que nos tomamos muy en serio el periodismo necesitamos esto de descontracturarnos y reírnos un poco de la profesión y de nosotros mismos. Comunicactores me da esa posibilidad y me encantó la convocatoria", consideró la periodista de Diario UNO, El Siete y Radio Nihuil.
Una cita con la libertad de expresión
A lo largo de su cuarto de siglo, por el escenario de Comunicactores han pasado profesionales de los principales medios de Mendoza -como Canal 7, Canal 9, Diario UNO y Diario Los Andes-, demostrando que la unión y el compañerismo están por encima de cualquier lógica de competencia empresarial.
La permanencia de este espacio independiente ratifica el compromiso mutuo de los trabajadores de prensa mendocinos con la cultura local y con los valores esenciales de su profesión.
Con el respaldo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, las funciones de este fin de semana prometen ser mucho más que una simple propuesta de teatro de cartelera. Se tratará, en esencia, de una verdadera fiesta familiar donde la comunidad y sus periodistas se encontrarán cara a cara para celebrar la vigencia de la libertad de expresión a través del juego, la memoria y el aplauso compartido.