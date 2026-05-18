En los Martín Fierro, América TV celebró sus 60 años con un homenaje emotivo y una defensa del periodismo

Visiblemente emocionado por el video homenaje, Vila destacó el rol histórico que tuvo América en la televisión argentina y recordó que gran parte de su vida estuvo ligada a la señal. “Casi la mitad de mi vida la he pasado en este canal. Ver esa cantidad de figuras que pasaron por la pantalla de América no es menor”, afirmó.

Embed - América TV recibió un Martín Fierro por sus 60 años

Durante su discurso, remarcó que el canal apostó hace más de dos décadas a una programación en vivo, una decisión que -según sostuvo- convirtió a la señal en “una gran escuela para la televisión argentina”.

“América tomó hace muchos años la decisión de hacer vivo. Y eso hizo que se forjaran artistas, periodistas, técnicos, camarógrafos, sonidistas y productores”, señaló.

También reivindicó el rol periodístico del canal en distintas áreas: “Siempre hemos hecho periodismo. Periodismo del espectáculo, de la política, del deporte. Y hoy no dejamos de hacerlo”.

En el tramo final de su discurso, el empresario dejó un mensaje sobre el clima social y el rol de los medios de comunicación. “En un momento donde la sociedad está crispada y enojada, y no le faltan motivos, hay que seguir haciendo periodismo”, sostuvo.

Y concluyó con una frase que se llevó uno de los aplausos más fuertes de la noche: “Los agravios hay que contestarlos con información. Y las descalificaciones, con datos”.