La gala de los premios Martín Fierro tuvo uno de sus momentos más emotivos con el homenaje por los 60 años de América TV, un reconocimiento que reunió recuerdos, figuras históricas y un fuerte mensaje en defensa del periodismo y la televisión en vivo.
En los Martín Fierro, América TV celebró sus 60 años con un homenaje emotivo y una defensa del periodismo
El presidente de Grupo América, Daniel Vila, recibió el Martín Fierro y dio un fuerte mensaje sobre la defensa del periodismo y la pluralidad de voces
“Hoy le estamos festejando entre todos los 60 años a nuestro amado América Televisión”, fue una de las frases que marcó el inicio del tributo, acompañado por un repaso audiovisual con figuras emblemáticas que pasaron por la pantalla del canal a lo largo de seis décadas. Fueron las palabras de Santiago del Moro, quien pasó por la pantalla de América en sus inicios.
El reconocimiento fue recibido por el presidente de Grupo América, Daniel Vila, quien tomó la palabra en nombre de las autoridades y socios del canal. “Recibo el premio en nombre de Claudio Belocopitt, Gustavo Scaglione, José Luis Manzano, Juan Cruz Ávila y Eduardo Eurnekian. A todos ellos también les pertenece”, expresó.
Visiblemente emocionado por el video homenaje, Vila destacó el rol histórico que tuvo América en la televisión argentina y recordó que gran parte de su vida estuvo ligada a la señal. “Casi la mitad de mi vida la he pasado en este canal. Ver esa cantidad de figuras que pasaron por la pantalla de América no es menor”, afirmó.
Durante su discurso, remarcó que el canal apostó hace más de dos décadas a una programación en vivo, una decisión que -según sostuvo- convirtió a la señal en “una gran escuela para la televisión argentina”.
“América tomó hace muchos años la decisión de hacer vivo. Y eso hizo que se forjaran artistas, periodistas, técnicos, camarógrafos, sonidistas y productores”, señaló.
También reivindicó el rol periodístico del canal en distintas áreas: “Siempre hemos hecho periodismo. Periodismo del espectáculo, de la política, del deporte. Y hoy no dejamos de hacerlo”.
En el tramo final de su discurso, el empresario dejó un mensaje sobre el clima social y el rol de los medios de comunicación. “En un momento donde la sociedad está crispada y enojada, y no le faltan motivos, hay que seguir haciendo periodismo”, sostuvo.
Y concluyó con una frase que se llevó uno de los aplausos más fuertes de la noche: “Los agravios hay que contestarlos con información. Y las descalificaciones, con datos”.