Wanda Nara en boca de todos por su atuendo en los Martín Fierro 2026

wanda martin fierro El look de Wanda Nara en los Martín Fierro.

Además, Wanda Nara deslumbró con el vestido corte sirena color off-white que eligió para destacar su figura, apostando por un estilo de inspirapción nupcial que accesorizó con una cámara de video, imposible de pasar desapercibida.

Operativo blanqueo para Wanda Nara

A pesar de lso rumores que corrieron sobre el supuesto romance de Wanda Nara con Agustín Bernasconi, en Intrusos explicaron que Wanda Nara y Migueles no están separados y que la habrían vinculado con Bernasconi como parte de un plan para que no se la relacione con el empresario investigado.

“Ayer por la tarde hubo un operativo blanqueo de Wanda Nara. Se lanzó la ficción vertical justo en el momento en el que pasó todo lo de Migueles, y eso no gustó nada en el canal. Esto no está gustando nada. La serie trabaja con muchas marcas que no les gusta quedar pegadas a esto”, explicó Paula Varela.

"La frase fue: ‘Tenemos que encontrarle un novio a Wanda’”, disparó. "La idea era bajar a Migueles, hacer de cuenta que está separada. Todo eso es mentira, Migueles sigue con Wanda”, aseguró. "La idea es bajar el perfil, que pase un poco la tormenta y poder continuar con la relación”, cerró sobre la verdadera relación de Wanda Nara con el ex socio de Piccirillo.