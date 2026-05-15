En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara se habría separado del empresario y ahora, explotó todo por los aires.
"Me tomaste de bolu...", Yanina Latorre furiosa con Wanda Nara
Explosión en las redes sociales por el feroz ataque de furia de Yanina Latorre contra Wanda Nara. Los detalles
En las últimas horas, se filtraron fotos de Martín Migueles junto a las hijas de Wanda Nara e incluso dentro del chateu de la conductora, desmintiendo la separación que la misma Wanda Nara confirmó.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara en vivo. "Wanda nos mintió a todos. Pero a todos, incluido a Bernasconi”, lanzó haciendo referencia al actor con el que Wanda estaría teniendo un affaire.
"Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”, siguió Yanina Latorre indignada con Wanda Nara luego de que la rubia le asegurara que estaba separada desde hace más de un mes.
El plan lavadina de Wanda Nara
En Intrusos explicaron que Wanda Nara y Migueles no están separados y que la habrían vinculado con Bernasconi como parte de un plan para que no se la relacione con el empresario investigado.
“Ayer por la tarde hubo un operativo blanqueo de Wanda Nara. Se lanzó la ficción vertical justo en el momento en el que pasó todo lo de Migueles, y eso no gustó nada en el canal. Esto no está gustando nada. La serie trabaja con muchas marcas que no les gusta quedar pegadas a esto”, explicó Paula Varela.
"La frase fue: ‘Tenemos que encontrarle un novio a Wanda’”, disparó. "La idea era bajar a Migueles, hacer de cuenta que está separada. Todo eso es mentira, Migueles sigue con Wanda”, aseguró. "La idea es bajar el perfil, que pase un poco la tormenta y poder continuar con la relación”, cerró sobre la verdadera relación de Wanda Nara con el ex socio de Piccirillo.
Qué dijo Wanda Nara de Martín Migueles
Fue la misma Wanda Nara quien confirmó su separación luego de que circularan fuertes rumores durante el fin de semana. La top reveló que estarían distanciados desde hace más de un mes.
"Hace un mes que estoy separada de él", le dijo Wanda Nara a Yanina Lartorre en un mensaje. "El problema fue que cuando decidí ir a hacer la película, le dio celos porque le blanqueé todo lo de Bernasconi y quedamos que si me iba afuera nos separábamos", agregó Wanda Nara sobre los supuestos motivos.
A pesar de las declaraciones de Wanda Nara, trascendió que Martín Migueles seguiría visitando el chateu de la Avenida Libertador para visitar a los hijos de la mediática mientras sigue grabando en Uruguay.