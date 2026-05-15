"Me tomaste de bolu...", Yanina Latorre furiosa con Wanda Nara

YANINA WANDA Yanina Latorre confirmó la mentira de Wanda Nara.

"Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”, siguió Yanina Latorre indignada con Wanda Nara luego de que la rubia le asegurara que estaba separada desde hace más de un mes.

El plan lavadina de Wanda Nara

En Intrusos explicaron que Wanda Nara y Migueles no están separados y que la habrían vinculado con Bernasconi como parte de un plan para que no se la relacione con el empresario investigado.

“Ayer por la tarde hubo un operativo blanqueo de Wanda Nara. Se lanzó la ficción vertical justo en el momento en el que pasó todo lo de Migueles, y eso no gustó nada en el canal. Esto no está gustando nada. La serie trabaja con muchas marcas que no les gusta quedar pegadas a esto”, explicó Paula Varela.

wanda nara agustin.jpg El plan secreto para alejar a Wanda Nara de Migueles.

"La frase fue: ‘Tenemos que encontrarle un novio a Wanda’”, disparó. "La idea era bajar a Migueles, hacer de cuenta que está separada. Todo eso es mentira, Migueles sigue con Wanda”, aseguró. "La idea es bajar el perfil, que pase un poco la tormenta y poder continuar con la relación”, cerró sobre la verdadera relación de Wanda Nara con el ex socio de Piccirillo.

Qué dijo Wanda Nara de Martín Migueles

Fue la misma Wanda Nara quien confirmó su separación luego de que circularan fuertes rumores durante el fin de semana. La top reveló que estarían distanciados desde hace más de un mes.

"Hace un mes que estoy separada de él", le dijo Wanda Nara a Yanina Lartorre en un mensaje. "El problema fue que cuando decidí ir a hacer la película, le dio celos porque le blanqueé todo lo de Bernasconi y quedamos que si me iba afuera nos separábamos", agregó Wanda Nara sobre los supuestos motivos.

A pesar de las declaraciones de Wanda Nara, trascendió que Martín Migueles seguiría visitando el chateu de la Avenida Libertador para visitar a los hijos de la mediática mientras sigue grabando en Uruguay.