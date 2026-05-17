¡Se supo! Cómo eran las fotos de la China Suárez a Icardi sin ropa en el Wandagate

wanda china mauro milan Yanina Latorre habló del Wandagate.

"Después me mandó audios, se los reenvié a Ángel, porque Wanda te los borra. Antes de escuchar un audio de Wanda, Ángel y yo somos socios. Se los mando y ya queda ahí, y ella me los borró”, siguió sobre el inicio del Wandagate.

Yanina Latorre furiosa con Wanda Nara

En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara se habría separado del empresario y ahora, explotó todo por los aires.

En las últimas horas, se filtraron fotos de Martín Migueles junto a las hijas de Wanda Nara e incluso dentro del chateu de la conductora, desmintiendo la separación que la misma Wanda Nara confirmó.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara en vivo. "Wanda nos mintió a todos. Pero a todos, incluido a Bernasconi”, lanzó haciendo referencia al actor con el que Wanda estaría teniendo un affaire.

YANINA WANDA Yanina Latorre confirmó la mentira de Wanda Nara.

"Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”, siguió Yanina Latorre indignada con Wanda Nara luego de que la rubia le asegurara que estaba separada desde hace más de un mes.