Yanina Latorre visitó el programa Fernet con Grego y por primera ves dio detalles inéditos del día que se enteró de la infideldiad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez.
¡Se supo! Cómo eran las fotos de la China Suárez a Icardi sin ropa en el Wandagate
Yanina Latore hundió a la China Suárez y dio detalles de los chats íntimos con Mauro Icardi. Los detalles
La conductora reveló que fue la misma Wanda Nara quien le escribió y le contó del encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París.
Como si no fuera suficiente, Yanina Latorre explicó que Wanda Nara le mandó las fotos íntimas que la China le envió a su marido. “A mí Wanda me lo contó y yo empecé a buscar. Eso fue una de las mejores primicias. Me dijo ‘che, Icardi me cagó con la China’ y me contó todo, me mandó las fotos de la China en conc..., todo me mandó”, lanzó.
"Después me mandó audios, se los reenvié a Ángel, porque Wanda te los borra. Antes de escuchar un audio de Wanda, Ángel y yo somos socios. Se los mando y ya queda ahí, y ella me los borró”, siguió sobre el inicio del Wandagate.
Yanina Latorre furiosa con Wanda Nara
En medio de las repercusiones por la investigación judicial que complica a Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo, Yanina Latorre reveló que Wanda Nara se habría separado del empresario y ahora, explotó todo por los aires.
En las últimas horas, se filtraron fotos de Martín Migueles junto a las hijas de Wanda Nara e incluso dentro del chateu de la conductora, desmintiendo la separación que la misma Wanda Nara confirmó.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara en vivo. "Wanda nos mintió a todos. Pero a todos, incluido a Bernasconi”, lanzó haciendo referencia al actor con el que Wanda estaría teniendo un affaire.
"Me tomaste por bol.... Wanda, me llamaste al auto”, siguió Yanina Latorre indignada con Wanda Nara luego de que la rubia le asegurara que estaba separada desde hace más de un mes.