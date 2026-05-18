La alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026 volvió a convertirse en una pasarela de glamour, transparencias, cortes sirena y mucho brillo. Entre los looks más comentados de la noche estuvieron los de Wanda Nara, Moria Casán, Iván de Pineda y varias figuras que apostaron a diseños de alto impacto.
Todos los looks de la alfombra roja en la entrega de los Martín Fierro 2026
Como siempre la gala de Los Martín Fierro se transforma en una pasarela. Todos los detalles
Los looks que más deslumbraron
- Wanda Nara
Con un vestido blanco al cuerpo, hombros marcados y una cola dramática, Wanda apostó al estilo “Old Hollywood” y fue una de las más fotografiadas de la gala.
Una de las parejas que más llamó la atención de la alfombra roja fue la de la periodista Cristina Pérez junto al dirigente mendocino Luis Petri, que llegaron juntos a los Martín Fierro 2026 con un look elegante y clásico.
Ella apostó por un vestido largo estampado en tonos pastel, con escote profundo y silueta sirena, mientras que él eligió un traje azul oscuro con corbata clásica. La combinación fue una de las más sofisticadas de la noche y rápidamente se destacó en redes y transmisiones de la gala.
La pareja mantiene una relación desde 2021 y suele mostrarse unida en eventos públicos y ceremonias importantes. En años anteriores ya habían protagonizado momentos muy comentados en los Martín Fierro, incluso con besos y declaraciones románticas en plena transmisión.
En desarrollo.-