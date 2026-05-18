Todos los looks de la alfombra roja en la entrega de los Martín Fierro 2026

El Look de Wanda en Los Martín Fierro 2026

Captura de pantalla 2026-05-18 211447

Una de las parejas que más llamó la atención de la alfombra roja fue la de la periodista Cristina Pérez junto al dirigente mendocino Luis Petri, que llegaron juntos a los Martín Fierro 2026 con un look elegante y clásico.

Ella apostó por un vestido largo estampado en tonos pastel, con escote profundo y silueta sirena, mientras que él eligió un traje azul oscuro con corbata clásica. La combinación fue una de las más sofisticadas de la noche y rápidamente se destacó en redes y transmisiones de la gala.

La pareja mantiene una relación desde 2021 y suele mostrarse unida en eventos públicos y ceremonias importantes. En años anteriores ya habían protagonizado momentos muy comentados en los Martín Fierro, incluso con besos y declaraciones románticas en plena transmisión.

En desarrollo.-