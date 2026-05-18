Así se vive la gala de la entrega de los Martín Fierro 2026

Marley ganó un Martín Fierro por su programa de turismo y viajes

También el equipo de Los Ángeles de la Mañana se llevó un Martín Fierro, y una de las que subió al escenario fue Yanina Latorre, que ya no continúa en el ciclo.

Por otro lado, Analía Franchín se convirtió en la primera ganadora en la terna de panelistas.

Martín Fierro 2024_Luis Ventura Luis Ventura es el actual presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Foto: Prensa Martín Fierro Federal / Diario Uno

Homenaje por los 60 años de América TV

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje por los 60 años de América. El canal tuvo su momento con un clip de imágenes de todas las épocas.

Daniel Vila, presidente de Grupo América y su esposa Pamela David, recibieron la distinción por las 6 décadas de historia de la TV.

El descargo de Lizy Tagliani al ganar el Martín Fierro

La conductora de la Peña del Morfi, programa que ganó en la categoría mejor programa musical, protagonizó un duro descargo sobre la denuncia de Viviana Canosa. La periodista la acusó de ser parte de una red de trata y este lunes la causa se archivó.

Las ternas que faltan:

La categoría de Labor en Conducción Femenina será una de las más competitivas de la noche y contará con siete nominadas:

Moria Casán – La mañana con Moria (Eltrece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Vero Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Pamela David.JPG Pamela David, estrella de América TV, está nominada a Mejor Conducción Femenina por su labor en Desayuno Americano.

Nominados a conducción masculina:

Darío Barassi – Ahora Caigo

Iván de Pineda – Pasapalabra e Iván de viaje

Guido Kaczka – Buenas noches familia

Santiago del Moro – Gran Hermano

Nicolás Occhiato – La Voz Argentina

Nota en desarrollo.-