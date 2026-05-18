La televisión argentina volvió a vestirse de gala este lunes 18 de mayo con una nueva edición de los premios Martín Fierro 2026, la tradicional ceremonia organizada por APTRA que reconoce a las figuras, programas y producciones más destacadas del último año.
Así se vive la gala de la entrega de los Martín Fierro 2026
Uno de los momentos más emotivos de Los Martín Fierro 2026 fue el homenaje por los 60 años de América TV
La entrega se realiza en el Hilton Buenos Aires y cuenta con la conducción de Santiago del Moro, una de las principales figuras de la pantalla de Telefe.
Entre las primeras premiaciones, Marley se quedó con la estatuilla de Mejor Programa de Turismo. Este es el noveno premio que conquistó el presentador. Entre los esperados de la noche, Masterchef se quedó con el Martín Fierro en la terna Reality.
También el equipo de Los Ángeles de la Mañana se llevó un Martín Fierro, y una de las que subió al escenario fue Yanina Latorre, que ya no continúa en el ciclo.
Por otro lado, Analía Franchín se convirtió en la primera ganadora en la terna de panelistas.
Homenaje por los 60 años de América TV
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje por los 60 años de América. El canal tuvo su momento con un clip de imágenes de todas las épocas.
Daniel Vila, presidente de Grupo América y su esposa Pamela David, recibieron la distinción por las 6 décadas de historia de la TV.
El descargo de Lizy Tagliani al ganar el Martín Fierro
La conductora de la Peña del Morfi, programa que ganó en la categoría mejor programa musical, protagonizó un duro descargo sobre la denuncia de Viviana Canosa. La periodista la acusó de ser parte de una red de trata y este lunes la causa se archivó.
Las ternas que faltan:
La categoría de Labor en Conducción Femenina será una de las más competitivas de la noche y contará con siete nominadas:
- Moria Casán – La mañana con Moria (Eltrece)
- Pamela David – Desayuno Americano (América)
- Vero Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco – A la tarde (América)
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani – DDM (América)
- Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Nominados a conducción masculina:
- Darío Barassi – Ahora Caigo
- Iván de Pineda – Pasapalabra e Iván de viaje
- Guido Kaczka – Buenas noches familia
- Santiago del Moro – Gran Hermano
- Nicolás Occhiato – La Voz Argentina
Nota en desarrollo.-