Zaira Nara se robó todas las miradas y las críticas por los atrevidos looks que llevó para la alfombra roja y ceremonia de los Premios Martín Fierro de Moda 2026.
La insólita explicación de Zaira Nara tras las críticas a su look en los Martín Fierro: "En bombacha..."
De lo más osada, Zaira Nara arrancó la noche con unos shorts de inspiración lencera ultra XS que muchos descrbieron como una "bombacha" y siguió la velada con vestido de encaje de transparencias mega reveladoras dejando a la vista su hilo dental y sideboob.
Lejos de arrepentirse por ambas elecciones tras la catarata de comentarios que recibió en las redes, Zaira Nara rompió el silencio y salió con los tapones de punta.
"Agradezco cada comentario, cada crítica. Más me hacen ver que voy por el camino correcto. Mi camino, el que armo con mi equipo, sin copiar ni pretender conformar a nadie", escribió Zaira Nara. "Amo ser innovadora y marcar tendencia" siguió cerrando con una última storie con la frase de Shakira: "las mujeres no lloran".
Yanina Latorre reveló qué pasó entre Paula Chaves y Zaira Nara
En medio de las repercusiones por los dichos de Ximena Capristo en contra de Paula Chaves, salió a la luz la verdad detrás de la pelea de la modelo con Zaira Nara.
Paula Chaves negó las acusaciones de Ximena Capristo y al ser consultada por su distanciamiento de Zaira Nara, aseguró que se trató de una seguidilla de cosas que provocaron el fin de su amistad. En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló la verdadera razón de la pelea que se originó en el 2021 en pleno "Wandagate".
"Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro. Ella va y lo hace, pero la China se lo niega", arrancó Yanina quien explicó que luego de esto la China llamó a Mauro y le mandó los chats con Chaves.
"Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda. Nunca más le habló a la China y todo quedó mal. Ahí empezó a quebrarse el vínculo con Zaira. A partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida", agregó.