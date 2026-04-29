Pampita Carolina Ardohain quedó en el centro de la polémica tras su discurso en los Premios Martín Fierro de la Moda donde habló de la crisis en la industria nacional luciendo un impactante vestido de la diseñadora venezolana Carolina Herrera.
Escandalosa denuncia contra Pampita tras los Premios Martín Fierro de Moda
Carolina Pampita Ardohain quedó involucrada en una polémica inesperada con acusaciones letales. Todos los detalles
Tras el debate que generaron sus declaraciones, en Sálvese Quien Pueda sacaron a la luz una escandalosa denuncia contra la modelo por su forma de manejarse con los diseñadores locales.
“Un diseñador dice que Pampita le pide a los diseñadores locales vestimenta, y que no les da nada a cambio, simplemente se lo va a poner y no los va a arrobar en la foto”, disparó Nico Peralta. “No les hace publicidad. Ni una foto, ni un video, nada”, agregó.
Pía Shaw por su parte agregó que Pampita no etiqueta a las marcas que la visten a no ser que haya un acuerdo comercial previo lo que generó una filosa crítica por parte de Yanina Latorre."Para mí tendría que arrobar al diseñador porque después va y se inmola por la industria nacional", sostuvo.
Pampita involucrada en la pelea de Zaira Nara y Paula Chaves
Paula Chaves y Zaira Nara coincidieron en un desfile y evitaron cruzarse confirmando el fin definitivo de la amistad que supieron tener. En Puro Show, hablaron de lo sucedido y revelaron la verdadera razón del enojo de Paula con Zaira que involucra a la China Suárez.
“La información que yo tengo es que Paula le habría mandado un audio a Zaira, que tiene que ver con la China Suárez. Zaira se lo habría pasado a Wanda y Wanda lo habría hecho público”, explicó Angie Balbiani.
“Se sospecha que es el audio donde la China habla muy mal de Pampita. Todos creíamos que ese audio la China se lo había mandado a Wanda, pero parece que no. La China nunca se lo había mandado a Wanda sino que se filtró por otro lado”, disparó la panelista. "La China se lo mandó a Paula, Paula a Zaira y Zaira a Wanda", resumió Pampito.