La China Suárez en bikini desde las playas turcas causó sensación

CHINA SUAREZ PLAYA La China Suárez y Mauro Icardi enamorados en las playas turcas.

Además, la pareja estuvo acompañada por su inseparable perro Tano, el cane corso con el que Mauro Icardi vive hace años, que paseó con sus dueños por la playa.

La China Suárez defendió a Mauro Icardi de las críticas

la China Suárez celebró el gol de Mauro Icardi aprovechando la opostunidad para mandarle un mensaje a sus haters y críticos.

"Goool... los que intenten apagarte que lo intenten", escribió la China Suárez filosa junto a una imagen de Mauro Icardi festejando su anotación.

china suarez icardi gol La China Suárez celebró el gol de Mauro Icardi y disparó contra todos.

Días antes un periodista cercano al Galatasaray habló del presente de Mauro Icardi en el club."Hay apoyo en las redes sociales para él. Creen en él. Su mirada es la de un capitán guerrero y con determinación. Recientemente, el directivo del Galatasaray anunció que negociarán con Mauro Icardi al final de la temporada y afirmó que permanecerá con ellos si Mauro desea continuar".

La pelea de Wanda Nara y la China Suárez llegó a las frutinovelas

El "Wandagate" no se quedó afuera de las ficciones de tiktok que están arrasando en el mundo entero, ahora inspiradas por los escándalos de la mediática con Mauro Icardi y la China Suárez.

Con los personajes Wanda Melón, Mango Icardi y Tati Ananá, la frutinovela recorre los episodios más polémicos como e encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París, entre otros.

mango icardi china frutinovela Mango Icardi y Tati Ananá recrearon el encuentro de Mauro Icardi y la China Suárez en París.

"Quiero su vida", dice Tati Ananá para luego enviarle una foto a Mango Icardi y comenzar una novela d einfidelidad que explotara cuando Yanina Latorre interpretada por una serpiente saca todo a la luz y Wanda Melón no tardá en estallar.