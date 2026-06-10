Tras sus vacaciones en Japón y las Islas Maldivas, China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina para que el jugador se reencuentre con sus hijas tras varios meses distanciados.
¿Rechazados? La actitud de la China Suárez y Mauro Icardi con los perritos de Wanda Nara
Salió a la luz qué hicieron Mauro Icardi y la China Suárez con las mascotas de Francesca e Isabella Icardi. Todos los detalles
El encuentro quedó registrado en un video que recorrió las redes sociales en minutos dejando en evidencia la tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes no se dirigieron la palabra. En las imágenes se pude ver como Wanda abraza a sus hijas antes de subir a la camioneta mientras el futbolista evita cualquier tipo de diálogo.
A diferencia de uno de los últimos encuentros entre Icardi y sus herederas, en esta oportunidad, Francesca e Isabella llevaron sus mascotas a la convivencia con su papá.
En el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez confirmó que los perritos de Wanda Nara ya están en la famosa "casa de los sueños". “Se instalaron en la casa de los sueños. Ayer por la tarde sacaron a pasear a los perritos”, reveló. “Los familiares fueron con los perritos que acá mostramos que estaban enjaulados en Nordelta”, siguió.
Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.
Mauro Icardi tuvo que pagar millones para encontrarse con sus hijas
Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.
A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.
egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.