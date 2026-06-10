¿Rechazados? La actitud de la China Suárez y Mauro Icardi con los perritos de Wanda Nara

mauro hijass Mauro Icardi pasó a buscar a sus hijas.

En el programa de Moria Casán, Gustavo Méndez confirmó que los perritos de Wanda Nara ya están en la famosa "casa de los sueños". “Se instalaron en la casa de los sueños. Ayer por la tarde sacaron a pasear a los perritos”, reveló. “Los familiares fueron con los perritos que acá mostramos que estaban enjaulados en Nordelta”, siguió.

Lo que más lLamó la atención fue la aparición de Martín Migueles quien se acercó a estrechar la mano de Icardi confirmando que a pesar de los rumores, sigue presente en la vida de Wanda y sus hijas.

Mauro Icardi tuvo que pagar millones para encontrarse con sus hijas

Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.

A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.

egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.