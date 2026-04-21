En medio de las repercusiones por los dichos de Ximena Capristo en contra de Paula Chaves, salió a la luz la verdad detrás de la pelea de la modelo con Zaira Nara.
Yanina Latorre reveló qué pasó entre Paula Chaves y Zaira Nara: "Quedó mal"
Por primera vez salió a la luz la verdadera razón de la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara. Los detalles
Paula Chaves negó las acusaciones de Ximena Capristo y al ser consultada por su distanciamiento de Zaira Nara, aseguró que se trató de una seguidilla de cosas que provocaron el fin de su amistad. En SQP, Yanina Latorre fue por más y reveló la verdadera razón de la pelea que se originó en el 2021 en pleno "Wandagate".
"Wanda le pide a Zaira, que le diga a Paula que averigüe si la China había hablado con Mauro. Ella va y lo hace, pero la China se lo niega", arrancó Yanina quien explicó que luego de esto la China llamó a Mauro y le mandó los chats con Chaves.
"Paula se sintió expuesta, sin comerla ni beberla, queda en el medio de esta trifulca y se sintió incómoda. Nunca más le habló a la China y todo quedó mal. Ahí empezó a quebrarse el vínculo con Zaira. A partir de ahí, empezó a notar cosas que no coincidían con su forma de vida", agregó.
Ximena Capristo acusó a Paula Chaves de burlarse de su hijo
En Sálvese Quien Puda, Ximena Capristo aseguró que jamás podría ser amiga de Paula Chaves y lanzó una escandalosa acusación sobre la ex modelo. "Hizo un comentario sobre mi hijo que no me gustó y, a partir de ahí, le hice la cruz. Sabe muy bien el comentario que hizo”, relató la panelista.“Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses. No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó”, agregó con lágrimas en los ojos.
Si bien no dio más detalles, en LAM, Pepe Ochoa aseguró que la frase de Paula Chaves fue tan devastadora que Ximena Capristo incluso le pidió que se retirara de su casa. “Lo que me dicen es que Paula le hizo una joda con la forma, de cómo Ximena llegó al desarrollo de la maternidad. Como Ximena estuvo cuatro años queriendo lograr embarazarse, me dicen que tuvo que ver con eso”, señaló.
"Una persona que me dice que se burló de lo difícil que fue para ella llegar a maternar, y Ximena eso no se lo perdonó. Paula intentó arreglar las cosas, a la negra le dolió”, explicó el panelista.