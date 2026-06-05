Andrea del Boca expusó a Gran Hermano: sacó a la luz su acuerdo secreto

"Yo no estuve en programas en el afuera porque eso lo había consencuado con el Big. Estaba en limbo, yo iba a volver a entrar, entonces ir a todos los programas iba a ser como que había salido del juego", dijo y las redes estallaron.

¿Se pudrió todo entre Andrea del Boca y Santiago del Moro?

A diferencia de sus primeras semanas en la casa donde se vio a Santiago del Moro defendiendo a Andrea del Boca y dándole gran protagonismo en las galas, la relación en los últimos días se habría enfriado notablemente.

santiago andrea del boca Qué pasa entre Andrea del Boca y Santiago del Moro.

“Entraron ocho participantes desconocidos, cambió la casa completamente”, explicó Pía Shaw en SQP mientras analizaban lo sucedido. “Lo hace a favor del show y no como algo contra Andrea, porque en los últimos días tuvo que salir a explicar cosas de ella...Mantener una relación más fría hace que no se especule con un montón de cosas que no son ciertas”, siguió.

Por otra parte, el panelista Nicolás Peralta reveló que Santiago del Moro estaría indignado con Andrea del Boca por haber evitado dar entrevistas y visitar programas luego de su impactante salida del certamen.

Andrea del Boca al borde de la expulsión en Gran Hermano

A menos de una semana de su vuelta, Andrea del Boca provocó la indignación de los espectadores luego de hablar de más en varias ocasiones y revelar información del afuera.

Lejos de dejarlo pasar y debido a la presión de los espectadores en las redes, Gran Hermano decidió sancionar a la actriz junto a sus compañeras Yipio, Lola y Brian.

andrea del boca desfigurada

"A ustedes quiero decirles que ya forman parte de la próxima placa. A esta altura no hace falta más advertencia, pero atención porque esto no termina acá... Les informo que para la compra de mañana contarán con un 50% del presupuesto y que además para la próxima compra semanal: si ganan obtendrán el 50%, si la pierden el 25%. Esta es mi decisión, espero no tener que volver a pronunciarme por este tema”, sentenció Gran Hermano.