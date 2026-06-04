¡Desgarrador! El posteo cargado de dolor de Martita Fort: "Me sentí..."

martita mgustavo video Martita Fort recordó a su padrino Gustavo Martínez.

“La persona con la que compartí tantas risas y tanto afecto. Con este recuerdo gracioso de nosotros cuando yo tenía 15 años, se deja entrever un poquito de lo bien que la pasábamos antes de tu enfermedad”, siguió sobre Gustavo Martínez quien años atrás se sacó la vida saltando de un balcón.

Martita Fort se tatuó toda su espalda y las fotos estallaron las redes

Luego de imponer tendencia en el verano esteño y robarse el protagonismo con su belleza, Martita Fort redobló la apuesta y sorprendió a sus seguidores adquiriendo un nuevo tatuaje de tamaño descomunal.

Al igual que su padre Ricardo Fort, Martita es fanática de los diseños en su piel, como dejó más que claro en sus últimas postales.

martita fort tatuaje Martita Fort presumió su nuevo tatuaje.

Siguiendo a famosas como Candelaria Tinelli, Martita Fort se la jugó al máximo apostando por un diseño en toda su espalda. "Me hice una cosita", escribió la joven irónica junto al álbum que estalló las redes y se llenó de comentarios y likes.

Martita Fort furiosa en Punta del Este

Martita Fort visitó un programa de streaming y expresó su indignación luego de que cancelaran una de las fiestas a las que asistió a los pocos minutos de su llegada.

“Me cag… la fiesta. ¡Devuélvanme la plata! Me chorearon 20 lucas”, arrancó furiosa. “Llegué, tomé un champagne y empezó a llover. Éramos 18 personas. A la media hora apagaron la música y te tenías que ir... Estaban todos a las puteadas. No te dejaban llevarte ni el trago”, agregó Martita Fort quien explicó que pagó la entrada premiun de 20 mil dólares a diferencia de la mayoría que fue por la de 10 mil dólares.