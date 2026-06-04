Mientras siguen las repercusiones por revelar los requisitos que tiene que tener su próximo novio, Martita Fort recordó a su fallecido padrino, Gustavo Martínez, en el día de su cumpleaños.
¡Desgarrador! El posteo cargado de dolor de Martita Fort: "Me sentí..."
Los seguidores quedaron impactados con la última publicación de Martita Fort a corazón abierto. Todos los detalles
A través de su cuenta de Instagram, Martita Fort abrió su corazón y a través de un video de Gustavo Martínez, habló de su angustia en el día del natalicio de una de las figuras fundamentales en su niñez.
“Como muestro cuando me siento bien, también quiero mostrar cuando no lo estoy”, escribió la joven al comenzar. “Entre ayer y hoy me sentí muy mal porque este no deja de ser un día de recuerdo y melancolía para mí, siendo la fecha de cumpleaños de una de las personas de mi crianza que tanto quise y querré”.
“La persona con la que compartí tantas risas y tanto afecto. Con este recuerdo gracioso de nosotros cuando yo tenía 15 años, se deja entrever un poquito de lo bien que la pasábamos antes de tu enfermedad”, siguió sobre Gustavo Martínez quien años atrás se sacó la vida saltando de un balcón.
Martita Fort se tatuó toda su espalda y las fotos estallaron las redes
Luego de imponer tendencia en el verano esteño y robarse el protagonismo con su belleza, Martita Fort redobló la apuesta y sorprendió a sus seguidores adquiriendo un nuevo tatuaje de tamaño descomunal.
Al igual que su padre Ricardo Fort, Martita es fanática de los diseños en su piel, como dejó más que claro en sus últimas postales.
Siguiendo a famosas como Candelaria Tinelli, Martita Fort se la jugó al máximo apostando por un diseño en toda su espalda. "Me hice una cosita", escribió la joven irónica junto al álbum que estalló las redes y se llenó de comentarios y likes.
Martita Fort furiosa en Punta del Este
Martita Fort visitó un programa de streaming y expresó su indignación luego de que cancelaran una de las fiestas a las que asistió a los pocos minutos de su llegada.
“Me cag… la fiesta. ¡Devuélvanme la plata! Me chorearon 20 lucas”, arrancó furiosa. “Llegué, tomé un champagne y empezó a llover. Éramos 18 personas. A la media hora apagaron la música y te tenías que ir... Estaban todos a las puteadas. No te dejaban llevarte ni el trago”, agregó Martita Fort quien explicó que pagó la entrada premiun de 20 mil dólares a diferencia de la mayoría que fue por la de 10 mil dólares.