La televisión argentina volvió a vestirse de gala con la entrega de los premios Martín Fierro 2026, la tradicional ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA), que distinguió a las figuras, programas y producciones más destacadas del último año.
Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro en una noche de homenajes y fuerte presencia de Telefe
Uno de los momentos más emotivos de los Martín Fierro 2026 fue el homenaje por los 60 años de América TV
La edición número 54 de los Martín Fierro se realizó en el Hotel Hilton de Buenos Aires, con conducción de Santiago del Moro por segundo año consecutivo y transmisión de Telefe, el canal que terminó liderando ampliamente el medallero de la noche.
El gran ganador fue Guido Kaczka, quien se llevó el Martín Fierro de Oro gracias a su trabajo al frente de “Buenas Noches Familia” en El Trece. Además, el conductor también ganó en la categoría Labor en Conducción Masculina, coronando así una de las noches más importantes de su carrera.
Telefe dominó la ceremonia con 14 estatuillas, seguido por El Trece con nueve premios, incluido el Oro. Luego, le siguieron América TV y El Nueve, con cinco galardones cada uno, mientras que la TV Pública obtuvo tres reconocimientos.
Homenaje por los 60 años de América TV
Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje por los 60 años de América. El canal tuvo su reconocimiento con un clip de imágenes de todas las épocas y sus emblemáticas figuras.
Daniel Vila, presidente de Grupo América, junto a Pamela David, recibieron el reconocimiento por los 60 años de trayectoria de América TV.
Otro de los segmentos más conmovedores fue el “In Memoriam”, dedicado a las figuras fallecidas entre 2025 y 2026. La cantante Ángela Torres interpretó “Recuérdame”, la canción popularizada por la película “Coco”, mientras se repasaban las imágenes de artistas y periodistas que marcaron la televisión argentina.
Entre los homenajeados estuvieron Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “El Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.
Sobre el cierre de la ceremonia también hubo un reconocimiento especial para el fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, otro de los momentos más sensibles de la noche.
Graña cuestionó los ataques de Milei a la prensa
El periodista Rolando Graña lanzó críticas contra el presidente Javier Milei y defendió el trabajo de la prensa al recibir el Premio Martín Fierro a la labor periodística masculina por su trabajo en América Noticias.
“Llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina, porque no hay país en el mundo donde el presidente se jacte de odiar a los periodistas”, expresó el comunicador durante su discurso.
Graña sostuvo además que forma parte “de ese 95% de comunicadores que el presidente tildó como porquerías, ensobrados y mierdas” y cuestionó los constantes ataques oficiales hacia la prensa.
Wanda Nara, Mirtha Legrand y los grandes ganadores
Entre las figuras más celebradas estuvo Wanda Nara, quien ganó el Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina por “MasterChef Celebrity”, imponiéndose en una terna muy competitiva que incluía a Moria Casán, Pamela David, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano.
Mirtha Legrand, a sus 99 años, volvió a hacer historia al quedarse con el premio a Labor Periodística Femenina. “Yo soy como el Martín Fierro, soy de fierro. Si la salud me lo permite voy a venir el año que viene”, expresó al recibir la estatuilla número 35 de su carrera.
También hubo lugar para los descargos y declaraciones fuertes. Lizy Tagliani, conductora de “La Peña de Morfi”, aprovechó el premio al mejor programa musical para referirse públicamente a la denuncia realizada por Viviana Canosa, causa que este lunes fue archivada.
Otro de los ciclos celebrados fue “LAM”, que ganó como Mejor Programa de Interés General. Además, “Polémica en el Bar” recibió el Martín Fierro en la categoría Humorístico/Actualidad y Mariano Iúdica agradeció especialmente a Daniel Vila y Juan Cruz Vila.
Telefe Noticias, el mejor de la noche
Al momento de la terna de Mejor Noticiero nocturno, el premio fue para Telefe Noticias. El equipo, que tiene como cara visible al periodista Rodolfo Barili, dejó un encendido mensaje sobre la necesidad de contar las noticias que le preocupan a la gente, como la crisis económica y el crecimiento de los problemas de salud mental, como las adicciones.
La Voz Argentina, mejor producción integral
La Voz Argentina 2025 se consagró en los premios Martín Fierro 2026 al quedarse con la estatuilla a Mejor Producción Integral.
El exitoso talent show de Telefe logró imponerse en una de las categorías más importantes de la noche, donde competía con “Otro día Perdido” (El Trece), “MasterChef Celebrity” (Telefe) y “Telefe Noticias” (Telefe).
La producción estuvo encabezada por Diego Núñez junto a ITV Studios, la compañía británica dueña de los derechos internacionales del formato “The Voice”. Se trató de la quinta temporada del ciclo en Argentina y del primer Martín Fierro obtenido por el programa en la categoría Producción Integral.
Al subir al escenario, Núñez destacó el trabajo de cada integrante del equipo técnico y artístico, mientras que Nicolás Occhiato agradeció la posibilidad de conducir “un programa tan grande y tan federal”.
Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026
- Martín Fierro de Oro: Guido Kaczka
- Ficción: “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” (El Nueve)
- Periodístico: “Opinión Pública” (El Nueve)
- Humorístico/Actualidad: “Polémica en el Bar” (América)
- Deportivo: ACTC (TV Pública)
- Futbolístico: Mundial de Clubes (Telefe)
- Noticiero diurno: “Telenueve al Mediodía” (El Nueve)
- Noticiero nocturno: “Telefe Noticias” (Telefe)
- Interés General: “LAM” (América)
- Musical: “La Peña de Morfi” (Telefe)
- Magazine: “Cortá por Lozano” (Telefe)
- Cultural Educativo: “Tierras” (Telefe)
- Entretenimientos: “Buenas Noches Familia” (El Trece)
- Big Show: “Otro Día Perdido” (El Trece)
- Reality: “MasterChef Celebrity” (Telefe)
- Gastronomía: “Ariel en su Salsa” (Telefe)
- Viajes/Turismo: “Por el Mundo” (Telefe)
- Programa de Servicios: “ADN Buena Salud” y “Aire de Campo” (TV Pública)
- Jurados: Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui (“MasterChef Celebrity”)
- Branded Content: “Intuiciones by Bplay”
- Conducción Femenina: Wanda Nara
- Conducción Masculina: Guido Kaczka
- Labor Periodística Femenina: Mirtha Legrand
- Labor Periodística Masculina: Rolando Graña
- Cronista/Movilero: Alejandro Guatti
- Panelista Femenina: Analía Franchín
- Panelista Masculino: Luis Bremer
- Mejor Actor: Luciano Cáceres
- Mejor Actriz: Gimena Accardi
- Revelación: Ian Lucas
- Labor Humorística: Agustín “Rada” Aristarán
- Autor/Guionista: Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo
- Director: Eduardo Pinto
- Director de No Ficción: Claudio Cuscuela
- Aviso Publicitario: “Decíselo, Quilmes”
- Producción Integral: “La Voz Argentina” (Telefe)