Vuelve el Séptimo Día "más ambicioso" de los últimos años: 13º temporada marcando el pulso político

Con un formato basado en la información, el debate y una mirada crítica sobre la realidad política, Séptimo Día vuelve para seguir de cerca la agenda pública, con entrevistas y análisis de los temas que marcan el rumbo de Mendoza.

Séptimo Día 2025 b.jpg Pablo Gerardi, Rosana Villegas y Agustina Fiadino completan el equipo de Séptimo Día que conduce Julián Imazio.

En esta nueva edición, el ciclo apuesta a renovar su vínculo con la audiencia, sin perder su esencia e innovando a la hora de ofrecer contenido relevante y debatir en profundidad en un año atravesado por definiciones políticas y económicas.

Séptimo Día 2026: renovación y sorpresas en una intensa temporada política

“Se encontrarán con el Séptimo Día más ambicioso de todos los que hayamos hecho”, prometió Julián Imazio, anticipando lo que viene en diálogo con Diario UNO.

Sin revelar secretos de producción, el conductor adelanto que habrá sorpresas en el formato: “Creemos que la demanda de información y de entretenimiento está cambiando y vamos a sumarnos a eso”, aseguró renovado.

“Es un momento muy interesante de la Argentina para mirar con lupa los números, las tendencias, qué les pasa a las diferentes industrias, qué pasa con el empleo. Y más allá, o conjuntamente con ello, cómo le pega la política”, analizó sobre el 2026 que se viene.

“A su vez –dijo-, tenemos una carrera electoral en Mendoza ya lanzada con 3 o 4 candidatos fuertes, pero otros que quieren también jugar. Y ahí estaremos, husmeando todo”, disparó el conductor de Séptimo Día sobre la temporada.