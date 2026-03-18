El clásico programa político Séptimo Día regresa a la pantalla de El Siete con su 13ª temporada, consolidado como uno de los espacios de análisis y actualidad más influyentes de Mendoza.
Vuelve el Séptimo Día "más ambicioso" de los últimos años: 13º temporada marcando el pulso político
Séptimo Día, el ciclo político de El Siete arranca este miércoles a las 22. Mismo equipo, más sorpresas e invitados clave en el inicio de la 13ª temporada
El ciclo volverá al aire este miércoles a partir de las 22, con la conducción de Julián Imazio y un equipo de periodistas especializados integrado por Agustina Fiadino, Rosana Villegas y Pablo Gerardi.
Para el estreno, el programa contará con dos invitados centrales de la escena política mendocina, en un contexto marcado por los vaivenes de la economía nacional y su impacto en la provincia.
Con un formato basado en la información, el debate y una mirada crítica sobre la realidad política, Séptimo Día vuelve para seguir de cerca la agenda pública, con entrevistas y análisis de los temas que marcan el rumbo de Mendoza.
En esta nueva edición, el ciclo apuesta a renovar su vínculo con la audiencia, sin perder su esencia e innovando a la hora de ofrecer contenido relevante y debatir en profundidad en un año atravesado por definiciones políticas y económicas.
Séptimo Día 2026: renovación y sorpresas en una intensa temporada política
“Se encontrarán con el Séptimo Día más ambicioso de todos los que hayamos hecho”, prometió Julián Imazio, anticipando lo que viene en diálogo con Diario UNO.
Sin revelar secretos de producción, el conductor adelanto que habrá sorpresas en el formato: “Creemos que la demanda de información y de entretenimiento está cambiando y vamos a sumarnos a eso”, aseguró renovado.
“Es un momento muy interesante de la Argentina para mirar con lupa los números, las tendencias, qué les pasa a las diferentes industrias, qué pasa con el empleo. Y más allá, o conjuntamente con ello, cómo le pega la política”, analizó sobre el 2026 que se viene.
“A su vez –dijo-, tenemos una carrera electoral en Mendoza ya lanzada con 3 o 4 candidatos fuertes, pero otros que quieren también jugar. Y ahí estaremos, husmeando todo”, disparó el conductor de Séptimo Día sobre la temporada.