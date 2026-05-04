Cristina Kirchner envió un mensaje a la Feria del Libro con un guiño a sus seguidores del "balcón de los saludos"

Embed - Mensaje de Cristina Kirchner en la Feria del Libro

Detalles de la obra "El Balcón ilustrado"

El libro en cuestión recopila imágenes y momentos que retratan la liturgia kirchnerista, poniendo el foco en la calidez de los saludos y la lealtad de quienes la esperan en la vereda. Con este gesto, la ex mandataria buscó reforzar su presencia en la agenda cultural, utilizando el arte como puente con su base de seguidores.

Cristina Kirchner compartió un mensaje grabado durante la presentación de la obra de ilustraciones sobre el balcón de San José 1.111 del barrio de Constitución, el domicilio donde cumple la condena de prisión dictada por la Justicia.

Sucedió durante la presentación del libro “El Balcón ilustrado”, de Tomi Muller, en un evento del que participaron el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés -quien moderó el panel-, el periodista Víctor Hugo Morales, el dibujante Tute y la cantante Dolores Solá.

el balcon ilustrado Presentación de El balcón ilustrado. Foto: X de Eduardo Valdés

“El libro es una verdadera maravilla que refleja este momento especial que no es mi vida personal sino de la vida política de todos. Pudo captar lo que significa ese balcón para tantísima gente”, reflexionó la ex presidenta.

“Quería agradecerte porque además de arte y convicción, creo que hay pasión, cariño y amor en lo que dibujaste. Yo lo siento de esa manera”, agregó la todavìa titular del Partido Justicialista nacional.

Al tomar la palabra durante la presentación en la colmada Sala Tulio Halperín Donghi de la Feria del Libro, Valdés definió la obra de Tomi Muller como “un acto de amor y de reparación”.

“Es un acto de justicia el libro de Tomi Muller, quien al ver lo que sucedía con Cristina decidió reflexionar con el alma a través de sus dibujos”, consideró.

Sin nombrarlos, Valdés cuestionó a Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, entre otros, por proponer la construcción de un peronismo “moderado” en un acto en el que ni siquiera se permitieron nombrar a Cristina Kirchner y la situación de persecución política y judicial que padece, según su visión.

“Me pusieron de moderador, pero lo último que quiero ser es moderado, para moderación están los otros que arman actos pero no quieren nombrar las cosas por su nombre”, disparó.

Víctor Hugo Morales, por su parte, reflexionó que libros como el de Tomi Muller “se convierten en una pequeña revancha artística para tanto oprobio”.

cristina kirchner Cristina Kirchner desde el ya mítico balcón. Noticias Argentinas

Víctor Hugo Morales y la comparación de Cristina Kirchner con Adorni

“La tobillera es un hecho gratuitamente humillante, porque no les alcanza con nada. Necesitan nombrarla todos los días en diarios, medios y títulos. Cuando tienen que hablar de corruptos como Adorni sólo lo pueden hacer comparando de alguna manera con el kirchnerismo. Esta corrupción que vemos hoy no necesita de jueces. Esa tobillera, esa humillación, no es solo contra Cristina, sino contra todos”, apuntó el comunicador.

“Hay balcones en todo el mundo, pero ahora el balcón más importante del mundo está en San José 1.111 a donde tenemos que ir y decir 'señora la queremos'”, remató.

Dolores Solá contó su experiencia personal con el balcón de San José: “El día del horror, de la condena, fui a su casa. Me impresionó que en muy poco tiempo el drama se transformó en una fiesta. El peronismo en la calle es una fiesta incluso el día más dramático, y eso me dio una gran paz porque contra eso no puede ni la muerte”.

Luego, reflexionó sobre la relación entre el peronismo y los balcones: “El renunciamiento de Evita, los balcones de Perón, el balcón de Cristina. Siempre el pueblo está abajo y mirando con amor. El peronismo instaló el amor como categoría política”.

Tomi Muller, autor de la publicación, aseguró que es “un libro diseñado para proteger a Cristina del peor presidente de la historia argentina”.

“Los lectores son coautores de este libro, porque está hecho con el alma del pueblo y con un pedacito del milagro que no dejó salir la bala aquel 21 de septiembre de 2022”, agregó.

Estuvieron presentes también Oscar Parrilli, Gregorio Dalbón, Liliana Mazure, Carolina Gaillard y Pipa Cédola, entre otros invitados.