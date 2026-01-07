Cristina Kirchner seguirá con las restricciones impuestas para su prisión domiciliaria

casa donde cumple domiciliaria cristina kirchner san jose 11 11 San José 1111. Allí cumple Cristina Kirchner la prisión domiciliaria. Foto: Noticias Argentinas

No más de 2 horas por día para ir a la terraza

Casación mantuvo el tope de dos horas diarias para acceder a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario.

Fernández de Kirchner regresó recientemente a su domicilio de la calle San José 1111 tras ser dada de alta luego de una internación por apendicitis. Cumple prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en el marco de la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa conocida como Vialidad.

La defensa había apelado en diciembre el mantenimiento de la tobillera electrónica, las restricciones al régimen de visitas, la exigencia de autorizaciones especiales para personas de su entorno, entre ellas su cuñada Alicia Kirchner y sus dos hijas, y las limitaciones horarias para el uso de la terraza.

En disidencia, Borinsky sostuvo que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona condenada pueden ser tratadas durante la feria judicial, conforme a la reglamentación vigente, y propuso habilitar el receso y fijar una audiencia para escuchar a las partes.

Las apelaciones serán analizadas a partir de febrero por la sala IV de la Cámara de Casación, integrada por el propio Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, cuando se reanude la actividad judicial.

Las nuevas restricciones habían sido dispuestas por el juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini a cargo de la ejecución de la pena, luego de una visita simultánea de nueve economistas al departamento de la ex vicepresidenta.

Entre las medidas que afectaron a Cristina Kirchner se estableció un máximo de 3 visitantes por día, por hasta 2 horas y 2 veces por semana, salvo situaciones excepcionales, además de la obligación de pedir autorización previa. Las resoluciones fueron concedidas sin efecto suspensivo, por lo que continúan plenamente vigentes.