Cristina Kirchner recibió el alta y volvió a la detención domiciliaria tras la operación de apendicitis

La noticia del alta médica de Cristina Fernández de Kirchner y su regreso a la detención domiciliaria en el barrio de Constitución, donde cumple condena por el caso Vialidad, se conocieron pasadas las 15.45 mientras el mundo entero sigue atento a la noticia de la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela como consecuencia del ataque de Estados Unidos.

El parte médico firmado por la médica Marisa Lanfranconi indicó textualmente: “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”.