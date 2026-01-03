La ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner recibió el alta en el Sanatorio Otamendi este sábado tras permanecer internada dos semanas por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada que derivó en la operación mediante laparoscopía y en el tratamiento médico por una complicación posterior.
Cristina Kirchner recibió el alta y volvió a la detención domiciliaria tras la operación de apendicitis
Cristina volvió a su domicilio de San José 1111 de Constitución, donde seguirá cumpliendo la condena por corrupción con tobillera y restricción de visitas. El médico personal sigue a cargo
La noticia del alta médica de Cristina Fernández de Kirchner y su regreso a la detención domiciliaria en el barrio de Constitución, donde cumple condena por el caso Vialidad, se conocieron pasadas las 15.45 mientras el mundo entero sigue atento a la noticia de la detención de Nicolás Maduro y su esposa en Venezuela como consecuencia del ataque de Estados Unidos.
El parte médico firmado por la médica Marisa Lanfranconi indicó textualmente: “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta”.
Cristina había sido internada hace 14 días
Cristina Fernández de Kirchner había sido ingresada de urgencia al Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre último ya que presentaba fuertes dolores abdominales que no cesaron con el tratamiento médico suministrado en la vivienda de San Juan 1111.
Antes de que se le concediera el alta médica este sábado, se le retiró un drenaje peritoneal que se le había aplicado luego de la cirugía.
Luego se le recetó un tratamiento antibiótico proporcionado por vía oral, proceso que deberá ser controlado por sus médicos de confianza.