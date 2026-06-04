Mercado Libre le aseguró a Alfredo Cornejo que hará nuevas inversiones en Mendoza

alfredo cornejo mercado libre Saludo: Matías Fernández Díaz, ejecutivo de Mercado Libre, con el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: Gobierno de Mendoza

Mendoza como "ejemplo para el resto del país"

Matías Fernández Díaz, director de Relaciones Gubernamentales de la firma, elogió las condiciones que ofrece la provincia para la radicación de capitales privados.

"Estamos muy felices de poder encontrarnos nuevamente con el gobernador Cornejo. Ya son varias las veces que venimos a Mendoza y siempre encontramos una provincia con enormes oportunidades de crecimiento. Mendoza es un ejemplo para el resto del país", afirmó el directivo.

Desde Mercado Libre ponderaron especialmente el desarrollo de talento local, las ventajas logísticas de la región y un sistema tributario que favorece la inversión. Según explicaron, "el caso mendocino suele ser utilizado de referencia interna dentro de la empresa como un ejemplo positivo de políticas públicas orientadas al desarrollo productivo y la competitividad".

El eje de las conversaciones estuvo puesto en repasar el crecimiento de la compañía en territorio provincial y coordinar acciones para potenciar la economía del conocimiento y el e-commerce. Los empresarios compartieron los detalles de las iniciativas que impulsan junto a comercios, emprendedores y bodegas mendocinas para ampliar la comercialización digital y abrir canales hacia nuevos mercados.

Actualmente, el impacto de Mercado Libre en el empleo mendocino se compone de más de 300 empleados en el área tecnológica y más de 400 puestos de trabajo (directos e indirectos) abocados a las operaciones logísticas de última milla.