En una jornada clave para el juicio de la denominada Causa Cuadernos, el exsecretario de Obras Públicas, José López, prestó declaración este jueves ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Durante su exposición, el exfuncionario rechazó de forma contundente las acusaciones de la fiscalía y afirmó que nunca formó parte de una organización criminal durante su gestión.
Causa Cuadernos: José López negó asociación ilícita y desvinculó a Cristina Kirchner
El exsecretario de Obras Públicas declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal N°7 en el marco de la causa Cuadernos
López, quien se desempeñó en el área de infraestructura entre 2003 y 2015, utilizó sus 60 minutos de declaración para desestimar la figura de la asociación ilícita, uno de los pilares de la imputación. "No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto", sostuvo ante los magistrados.
En esta nueva etapa del proceso, el imputado buscó desvincular a las figuras centrales del caso, asegurando que no percibió una estructura ilegal bajo el mando de los entonces máximos responsables del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Planificación Federal.
Un giro en el testimonio del "arrepentido"
La declaración de este jueves marcó una diferencia respecto a sus intervenciones previas como "imputado colaborador". Al respecto, López sugirió que sus dichos anteriores estuvieron influenciados por su estado de salud y ánimo en aquel momento, remarcando que "nunca vio a Cristina Fernández de Kirchner ni a Julio De Vido como jefes u organizadores" de una red de sobornos.
Por ahora, el tribunal sigue adelante con el cronograma de audiencias. Se aguardan nuevas definiciones sobre el avance del juicio y posibles repercusiones tras este cambio en el testimonio del exsecretario sobre la causa de los cuadernos.