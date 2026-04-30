Causa Cuadernos: José López negó asociación ilícita y desvinculó a Cristina Kirchner

José Francisco López, ex secretario de obras públicas. José Francisco López, ex secretario de obras públicas.

Un giro en el testimonio del "arrepentido"

La declaración de este jueves marcó una diferencia respecto a sus intervenciones previas como "imputado colaborador". Al respecto, López sugirió que sus dichos anteriores estuvieron influenciados por su estado de salud y ánimo en aquel momento, remarcando que "nunca vio a Cristina Fernández de Kirchner ni a Julio De Vido como jefes u organizadores" de una red de sobornos.

Por ahora, el tribunal sigue adelante con el cronograma de audiencias. Se aguardan nuevas definiciones sobre el avance del juicio y posibles repercusiones tras este cambio en el testimonio del exsecretario sobre la causa de los cuadernos.