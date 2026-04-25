La Justicia ordenó decomisar 111 propiedades de Cristina Kirchner, sus hijos y Báez para resarcir al Estado

florencia y cristina kirchner hotesur los sauces.jpg Florencia Kirchner y Cristina Fernández.

Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, que conformaron el voto mayoritario, explicaron que en casos de criminalidad económica organizada alcanza con probar una coincidencia temporal y económica razonable, y que exigir una reconstrucción contable perfecta terminaría vaciando de contenido la pena.

El magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia parcial y propuso anular el decomiso sobre los 19 bienes heredados por los hijos, pero su postura no prosperó.

El camino hasta el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner

El plazo legal para que los condenados respondieran de manera solidaria por el fraude venció en agosto de 2025, pero la ejecución de los bienes quedó en suspenso por la sucesión de apelaciones. Con esta resolución, Casación despejó definitivamente el camino.

Máximo Kirchner Máximo Kirchner.

Los jueces señalaron que el dinero robado al Estado se transformó y se mezcló con activos lícitos con el paso de los años, por lo que resulta materialmente imposible trazar una línea directa hacia cada propiedad adquirida.

Cristina cumple actualmente su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución.