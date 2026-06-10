El PJ se moviliza a un año de la condena a Cristina Kirchner y Fernández Sagasti exige su libertad

Kicillof sostuvo que Cristina Kirchner fue objeto de una prolongada persecución que derivó en una sentencia arbitraria. El gobernador bonaerense explicó que el razonamiento judicial utilizado, basado en la premisa de que por su cargo jerárquico "no podía no saber" lo que ocurría, carece de sustento técnico debido a la falta de pruebas directas en el expediente.

El dirigente bonaerense vinculó el escenario judicial con la coyuntura macroeconómica actual del país. Según sus afirmaciones, los sectores que impulsaron la inhabilitación de la expresidenta defienden un programa económico del gobierno nacional que afecta la actividad industrial y el poder adquisitivo de los trabajadores, limitando la representación de las mayorías.

kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.jpg Cristina Kirchner recibió el apoyo su ex ministro y actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Fernández Sagasti, se pronunció sobre el estado actual del cumplimiento de la pena

Por su parte, la senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, se pronunció sobre el estado actual del cumplimiento de la pena. La legisladora mendocina enfatizó que la exjefa de Estado permanece privada de su libertad bajo condiciones estrictas en su domicilio ubicado en el barrio de Constitución, en Buenos Aires.

Fernández Sagasti aseguró públicamente que las restricciones impuestas a Cristina Kirchner superan en rigurosidad a las que se aplican a personas procesadas por delitos de gravedad, como el narcotráfico o crímenes de lesa humanidad. La senadora insistió en la inocencia de la dirigente y reclamó su inmediata liberación.

El Tribunal Oral Federal 2 mantiene especificaciones rigurosas sobre el régimen de visitas en el departamento de la calle San José. Las disposiciones actuales fijan un límite máximo de 3 personas simultáneas para los encuentros de carácter político o personal, con una duración que no puede exceder las dos horas por reunión. Se detalló que una de las últimas comitivas ingresó por la mañana y el encuentro fue a las 11.

Las condiciones de detención de Cristina Kirchner

El aniversario de la detención domiciliaria generó un estado de debate interno y movilización en las filas del Partido Justicialista. Organizaciones políticas y centrales sindicales convocaron a concentraciones en las inmediaciones de la residencia de la exmandataria para manifestar su disconformidad con el accionar judicial.

cristina kirchner anabel fernandez sagasti.jpg Cristina Kirchner con la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti.

La jornada incluye la realización de una radio abierta y un acto institucional por parte de legisladores de Unión por la Patria. Bloques de diputados y senadores presentaron un documento técnico destinado a la Corte Suprema de Justicia, donde denuncian una situación de proscripción política contra la presidenta del partido.

Durante el último año, la esquina de San José 1111 se consolidó como el epicentro de la campaña denominada "Cristina Kirchner Libre". A pesar de las tensiones que atraviesan los diferentes espacios del movimiento peronista, los sectores internos mantienen la demanda por la flexibilización de las medidas de coerción que pesan sobre ella.