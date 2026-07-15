La ex presidenta Cristina Kirchner salió al balcón de su domicilio en el barrio de Constitución para celebrar junto a sus seguidores el histórico triunfo y pase a la final del Mundial por parte de la Selección argentina de fútbol.
Mundial 2026
Cristina Kirchner salió al balcón de la casa en la que cumple prisión para sumarse a los festejos
La ex presidenta de la Nación saludó desde el balcón a los seguidores que fueron hasta allí para celebrar la victoria de la Selección ante Inglaterra
Un nutrido grupo de manifestantes se concentró frente a San José 1111, donde la ex jefa de Estado cumple su condena judicial por la causa Vialidad.
Sobre la fachada del edificio se hicieron proyecciones con la silueta de las Islas Malvinas y la leyenda "son argentinas".
De esta manera, la militancia kirchnerista vinculó el acontecimiento deportivo de este miércoles que revivió una rivalidad histórica entre ambos países, con el reclamo por la soberanía argentina de las Islas Malvinas.