En la marcha 125 los jubilados de Mendoza alentaron a la Selección y anticiparon el triunfo

No fue una movilización más la de los jubilados de Mendoza este miércoles. Sin dejar de reclamar por sus haberes caídos y por los beneficios perdidos especialmente en materia de salud, esta vez hicieron su sentir el aliento a la Selección a horas del partido que finalmente Argentina le ganó a Inglaterra.
Banderas, camisetas, carteles y otros distintivos llevaron los manifestantes desde la plaza San Martín hasta la calle Lavalle y luego la avenida San Martín y Necochea para retornar hasta el monumento al Libertador.
"Soy jubilado de ANSES e hincha de la Selección" fue la consigna principal a la que adhirieron muchos transeúntes y automovilistas que hacían sonar las bocinas. "Esta tarde ganamos 2 a 1 en el '86", dijo uno de los marchantes que tomó el micrófono.
Dos años y medio de marcha
Los jubilados de Mendoza comenzaron a marcha en febrero de 2024 cuando sus salarios sufrieron un gran ajuste en el inicio del gobierno de Javier Milei. Desde entonces no dejaron de movilizarse un sólo miércoles y ya van por la manifestación número 125.
Coordinados por Jubypen (Jubilados y Pensionados de Mendoza) los adultos mayores se convocan todas las semanas, apoyados por organizaciones sociales, gremiales, organismos de derechos humanos y algunas veces por políticos.
En los discursos de esta nueva ronda hubo muchas alusiones a las Malvinas y a Diego Maradona.
Desde hace un tiempo también marchan con ellos colectivos relacionados con las personas con discapacidad que también se han visto perjudicada por los ajustes.
Para destacar es que nunca hubo incidentes al contrario de lo sucedido en Buenos Aires por la represión policial.