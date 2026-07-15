En la marcha 125 los jubilados de Mendoza alentaron a la Selección y anticiparon el triunfo

No podían faltar las alusiones a las Malvinas en las banderas de los jubilados. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Dos años y medio de marcha

Los jubilados de Mendoza comenzaron a marcha en febrero de 2024 cuando sus salarios sufrieron un gran ajuste en el inicio del gobierno de Javier Milei. Desde entonces no dejaron de movilizarse un sólo miércoles y ya van por la manifestación número 125.

Coordinados por Jubypen (Jubilados y Pensionados de Mendoza) los adultos mayores se convocan todas las semanas, apoyados por organizaciones sociales, gremiales, organismos de derechos humanos y algunas veces por políticos.

En los discursos de esta nueva ronda hubo muchas alusiones a las Malvinas y a Diego Maradona.

Argentino total el jubilado. Foto: gentileza Miguel Cicconi

Desde hace un tiempo también marchan con ellos colectivos relacionados con las personas con discapacidad que también se han visto perjudicada por los ajustes.

Para destacar es que nunca hubo incidentes al contrario de lo sucedido en Buenos Aires por la represión policial.