Estas son las ofertas de aumento salarial que ATE consulta con los empleados públicos

El sindicato ATE, que representa a los trabajadores de la Administración Central y el Régimen 15 de Salud, bajó a las bases la última propuesta de aumento salarial que recibió en paritarias. La oferta será votada en un plebiscito en cada lugar de trabajo. La respuesta se conocerá este jueves.
La alternativa que llegará a manos de los empleados públicos es la propuesta 1, que contempla un incremento del 7% al básico en agosto y del 4% en noviembre para los sectores representados por el gremio.
La segunda opción, que implicaba modificaciones al Convenio Colectivo, fue considerada una “reforma laboral” por parte de ATE por lo que fue rechazada de plano por la conducción sindical.
Las 3 claves de la oferta salarial para el Régimen 15 de ATE
La propuesta salarial para el Régimen 15 (Salud) consiste en:
- Aumento al básico: no acumulativo del 7% en agosto y del 4% en noviembre, calculados sobre el sueldo de junio de 2026.
- Bono fijo no remunerativo: el pago de una suma fija que va desde los $150.000 hasta los $360.000, dividida en 3 cuotas a pagarse en los meses de julio, septiembre y octubre.
El monto exacto a cobrar dependerá de los rangos salariales brutos que tenía cada trabajador en junio de 2026, tomando como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
- Adicional para Rayos X: una nueva fórmula de cálculo para el ítem 1619 (Adicional Mayor Horario) para el personal de Sanidad Rayos X y Bioimágenes, lo que representa una mejora del 40% en ese adicional.
Las 2 claves de la oferta salarial para la Administración Central
- Aumento general: el mismo esquema de 7% en agosto y 4% en noviembre (no acumulativos sobre la base de junio de 2026). Desde el gremio lo comunicaron como un 11% de aumento sobre el básico de revista y sobre el adicional 077 (que va de la clase 1 a la 8).
- Mejoras específicas para ISCAMEN: se propuso modificar e incrementar los porcentajes de adicionales propios de este sector a partir de agosto y septiembre de 2026, tales como "Desinsectación" (60%), "Mosca" (90%), "Fallo de Caja" (40%) y "Barrera Control Integral" (90% del Básico de la Clase 13).
La cláusula de compromiso del Gobierno y los reclamos pendientes de ATE
En la conversación con ATE, el Gobierno propuso incluir una cláusula de compromiso, que establece que el Ejecutivo se volverá a reunir con el gremio si las variables macroeconómicas llegan a diferir significativamente de lo proyectado durante la vigencia del acuerdo.
En las actas firmadas en paritarias, ATE dejó asentados reclamos pendientes que aún no fueron resueltos: el reconocimiento a profesionales con título universitario para su reescalafonamiento, que no se apliquen descuentos por razones particulares y la discusión de un nuevo escalafón salarial.
Los sindicalistas de ATE también sumaron la exigencia de entrega de ropa de trabajo, el pago de productividad y el pase a planta permanente de los trabajadores.