Estas son las ofertas de aumento salarial que ATE consulta con los empleados públicos

Las 3 claves de la oferta salarial para el Régimen 15 de ATE

La propuesta salarial para el Régimen 15 (Salud) consiste en:

Aumento al básico: no acumulativo del 7% en agosto y del 4% en noviembre, calculados sobre el sueldo de junio de 2026.

Bono fijo no remunerativo: el pago de una suma fija que va desde los $150.000 hasta los $360.000, dividida en 3 cuotas a pagarse en los meses de julio, septiembre y octubre.

El monto exacto a cobrar dependerá de los rangos salariales brutos que tenía cada trabajador en junio de 2026, tomando como referencia el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Adicional para Rayos X: una nueva fórmula de cálculo para el ítem 1619 (Adicional Mayor Horario) para el personal de Sanidad Rayos X y Bioimágenes, lo que representa una mejora del 40% en ese adicional.

Las 2 claves de la oferta salarial para la Administración Central

Aumento general: el mismo esquema de 7% en agosto y 4% en noviembre (no acumulativos sobre la base de junio de 2026). Desde el gremio lo comunicaron como un 11% de aumento sobre el básico de revista y sobre el adicional 077 (que va de la clase 1 a la 8).

Mejoras específicas para ISCAMEN: se propuso modificar e incrementar los porcentajes de adicionales propios de este sector a partir de agosto y septiembre de 2026, tales como "Desinsectación" (60%), "Mosca" (90%), "Fallo de Caja" (40%) y "Barrera Control Integral" (90% del Básico de la Clase 13).

La cláusula de compromiso del Gobierno y los reclamos pendientes de ATE

En la conversación con ATE, el Gobierno propuso incluir una cláusula de compromiso, que establece que el Ejecutivo se volverá a reunir con el gremio si las variables macroeconómicas llegan a diferir significativamente de lo proyectado durante la vigencia del acuerdo.

En las actas firmadas en paritarias, ATE dejó asentados reclamos pendientes que aún no fueron resueltos: el reconocimiento a profesionales con título universitario para su reescalafonamiento, que no se apliquen descuentos por razones particulares y la discusión de un nuevo escalafón salarial.

Los sindicalistas de ATE también sumaron la exigencia de entrega de ropa de trabajo, el pago de productividad y el pase a planta permanente de los trabajadores.