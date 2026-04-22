Una jornada común en la escuela terminó en tragedia y conmoción este miércoles en la ciudad de La Calera, Córdoba. Es que un niño de 11 años que cursaba sexto grado murió tras sufrir una descompensación repentina mientras jugaba un partido de fútbol con sus compañeros durante un recreo.
Tragedia en la escuela: un niño murió mientras jugaba al fútbol en el recreo
Un alumno de 11 años se desvaneció y falleció mientras jugaba con los compañeros en la escuela. Abrieron una investigación
El hecho tuvo lugar en un establecimiento educativo de la calle Juan Ramón Jiménez al 400. Según informaron las autoridades locales, los directivos de la escuela actuaron de inmediato para intentar auxiliarlo apenas notaron que algo andaba mal, aunque lamentablemente todo terminó de la peor manera.
En cuanto al operativo de emergencia, María Moscoso, secretaria de Gobierno del municipio, confirmó que la ambulancia llegó al lugar 7 minutos después del llamado. Inmediatamente, el pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Arturo Illia, pero a pesar del esfuerzo de los médicos que lo recibieron, falleció.
"En este caso puntual, la ambulancia llegó a los siete minutos. La atención fue con mucha premura y el niño murió en el Hospital", aseguró la funcionaria según consigna Noticias Argentinas.
Investigan qué pasó con el chico de 11 años que perdió la vida en una escuela
Ahora, la Justicia cordobesa abrió la investigación para intentar aclarar qué fue lo que pasó con el chico y determinar las causas del trágico suceso que sacudió a la comundad educativa.
Si bien desde el municipio mencionaron que existirían algunos antecedentes de salud en el entorno familiar del niño, la causa exacta de la descompensación todavía es un misterio a resolver.
Por este motivo, se ordenó una autopsia para determinar los motivos clínicos de la muerte, mientras la comunidad educativa de las Sierras Chicas permanece en estado de shock por la pérdida de un alumno tan joven.