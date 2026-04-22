Tragedia en la escuela: un niño murió mientras jugaba al fútbol en el recreo

ambulancia córdoba La ambulancia llegó 7 minutos después del llamado y trasladaron al niño, pero nada se pudo hacer. Imagen ilustrativa.

"En este caso puntual, la ambulancia llegó a los siete minutos. La atención fue con mucha premura y el niño murió en el Hospital", aseguró la funcionaria según consigna Noticias Argentinas.

Investigan qué pasó con el chico de 11 años que perdió la vida en una escuela

Ahora, la Justicia cordobesa abrió la investigación para intentar aclarar qué fue lo que pasó con el chico y determinar las causas del trágico suceso que sacudió a la comundad educativa.

la calera córdoba El Hospital Dr. Arturo Illia, de La Calera, Córdoba.

Si bien desde el municipio mencionaron que existirían algunos antecedentes de salud en el entorno familiar del niño, la causa exacta de la descompensación todavía es un misterio a resolver.

Por este motivo, se ordenó una autopsia para determinar los motivos clínicos de la muerte, mientras la comunidad educativa de las Sierras Chicas permanece en estado de shock por la pérdida de un alumno tan joven.