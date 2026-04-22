La escuela Goretti confirmó la expulsión de un alumno y la sanción a 2 por amenazas de tiroteo

DGE protocolo escuelas amenazas Útiles en mano y sin mochila. Así van los chicos a la escuela por prevención. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La expulsión del alumno, la medida más severa en Mendoza

"Con dolor se tomó esta decisión", dijo el apoderado del colegio Santa María Goretti, "porque no estamos para desvincular ni sancionar a alumnos sino para educar a adolescentes, pero debieron tomarse estas medidas en medio de una problemática provincial y nacional" en referencia a las pintadas amenazantes de tiroteo en baños de escuelas a partir del jueves y viernes último.

La expulsión del alumno del colegio Santa María Goretti de Luján es la medida disciplinaria más severa impuesta en Mendoza donde en los últimos días se detectaron amenazas intimidatorias de tiroteo en más de 90 escuelas.

Este menor de edad actuó acompañado por dos compañeros quienes fueron sancionados con la quita de 5 puntos cada uno del sistema de scoring por haber colaborado y estar al tanto de la pintada de la leyenda intimidatoria.

El apoderado Eduardo Atorri dijo este miércoles que en el colegio Santa María Goretti no se han detectado nuevas amenazas y advirtió que públicamente se confunden situaciones y episodios que ocurrieron en otras instituciones educativas.

Y que se continúa con las charlas y capacitaciones para los alumnos todos sobre distintas problemáticas que resultan preocupantes: bullyng, uso de redes sociales y viralización "de diversos temas, especialmente el de las amenazas".