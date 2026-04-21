Un alumno de la escuela Goretti fue desvinculado por reiteradas pintadas amenazantes

Un alumno de 4° año de la escuela Santa María Goretti, en Luján de Cuyo, fue desvinculado tras realizar pintadas con amenazas de tiroteo dentro del establecimiento y repetir la conducta al día siguiente. Así lo informaron autoridades escolares a Radio Nihuil.
El hecho es, hasta ahora, la sanción más severa aplicada en el sistema educativo mendocino en el contexto de los mensajes intimidatorios que se propagaron en los colegios de Mendoza y el país en menos de una semana.
Según se informó, el chico actuó con la colaboración de otros dos compañeros, quienes también fueron sancionados aunque con medidas de menor gravedad. La decisión de apartarlo de la escuela se tomó luego de que, pese a una primera sanción, volviera a realizar una nueva pintada amenazante.
Escalada de amenazas y sanciones
El caso de la Goretti se da en un contexto donde las amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza no se detienen.
En los últimos días, se registraron más de 90 amenazas y se multiplicaron las intervenciones y activaciones de protocolos de seguridad, mientras crece la preocupación en las comunidades educativas.
Además, ya hay adolescentes imputados por estos hechos. En uno de los casos más graves, la Justicia avanzó contra la madre de un menor de edad acusado de haber sido incentivado a llevar una réplica de arma de fuego a la escuela y amenazar a sus compañeros. La mujer fue trasladada al penal y enfrenta cargos por intimidación pública agravada, con una pena prevista de entre 3 y 8 años de prisión.
Medidas en las escuelas
Frente a este escenario, varias instituciones adoptaron medidas preventivas. En algunas escuelas, por ejemplo, se dispuso que los alumnos asistan sin mochila como forma de control ante posibles situaciones de riesgo.
Otras permanecen con consignan policiales en los establecimientos y la menor cantidad, como el CUC, realizaron jornadas de reflexión con la participación de los propios estudiantes. Lo que buscaron es viralizar mensajes positivos y que los chicos sientan que el colegio es un lugar seguro para estar y estudiar.
Las autoridades educativas insisten en la aplicación de protocolos y en el trabajo con las familias, mientras los episodios continúan y mantienen en alerta a docentes, alumnos y padres.