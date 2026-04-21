Un alumno de la escuela Goretti fue desvinculado por reiteradas pintadas amenazantes

DGE protocolo escuelas amenazas Desde que comenzaron las amenazas de tiroteos, muchos alumnos deben ir a la escuela con los útiles en la mano, sin su mochila. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Escalada de amenazas y sanciones

El caso de la Goretti se da en un contexto donde las amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza no se detienen.

En los últimos días, se registraron más de 90 amenazas y se multiplicaron las intervenciones y activaciones de protocolos de seguridad, mientras crece la preocupación en las comunidades educativas.

Además, ya hay adolescentes imputados por estos hechos. En uno de los casos más graves, la Justicia avanzó contra la madre de un menor de edad acusado de haber sido incentivado a llevar una réplica de arma de fuego a la escuela y amenazar a sus compañeros. La mujer fue trasladada al penal y enfrenta cargos por intimidación pública agravada, con una pena prevista de entre 3 y 8 años de prisión.

Medidas en las escuelas

Frente a este escenario, varias instituciones adoptaron medidas preventivas. En algunas escuelas, por ejemplo, se dispuso que los alumnos asistan sin mochila como forma de control ante posibles situaciones de riesgo.

Otras permanecen con consignan policiales en los establecimientos y la menor cantidad, como el CUC, realizaron jornadas de reflexión con la participación de los propios estudiantes. Lo que buscaron es viralizar mensajes positivos y que los chicos sientan que el colegio es un lugar seguro para estar y estudiar.

Las autoridades educativas insisten en la aplicación de protocolos y en el trabajo con las familias, mientras los episodios continúan y mantienen en alerta a docentes, alumnos y padres.