Detuvieron a la madre del alumno que llevó una réplica de arma de fuego a una escuela de Mendoza

Debido a la severidad de la escala penal que enfrenta -que va de los 3 a los 8 años de prisión- y al riesgo de entorpecimiento, el fiscal Juan Manuel Sánchez valoró que existe una expectativa de pena de cumplimiento efectivo, motivo por el cual se hizo efectiva su detención inmediata.

Los fundamentos para la detención de la mujer

El fiscal Sánchez detalló en su resolución que, cuando el adolescente llevó la réplica al colegio al que asiste, ya existían las alertas por las amenazas de tiroteos en varias escuelas de la provincia.

Por esto, consideró como grave que su madre haya instigado a su propio hijo a participar en un acto que profundizó la intranquilidad de la población.

DGE protocolo escuelas amenazas Las escuelas donde hubo amenazas de tiroteos activaron el protocolo de la DGE y deben asistir sin mochila hasta que se normalice la situación. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Bajo este nuevo encuadre legal, la imputada permanecerá alojada en la cárcel mientras continúa la investigación. Además, advirtieron que se seguirá actuando con rigurosidad ante cualquier comportamiento que busque generar pánico o caos dentro de las escuelas de la provincia.