La Unidad Fiscal de Delitos No Especializados dio un giro determinante en la investigación por las amenazas de tiroteos que mantienen en vilo a los colegios de Mendoza. El fiscal Juan Manuel Sánchez ordenó la detención preventiva y el traslado a la penitenciaría de la madre del menor que ingresó con una réplica de arma de fuego a una escuela.
Detuvieron a la madre del alumno que llevó una réplica de arma de fuego a una escuela de Mendoza
La mujer fue imputada por intimidación pública agravada por la participación de un menor y quedó detenida en el penal. Arriesga una pena de hasta 8 años
La medida busca endurecer la situación procesal de la mujer. Si bien inicialmente había sido imputada como instigadora, el avance de la causa permitió encuadrar su conducta en una figura penal de mayor gravedad debido al contexto de alarma pública generalizada en Mendoza.
Para la Justicia, el hecho de que el adolescente haya portado la réplica de arma de fuego en un clima de "pintadas amenazantes" y temor social no fue un episodio aislado. Por ello, se aplicó el artículo 211 del Código Penal en conjunto con el agravante por la intervención de un menor, lo que eleva significativamente el reproche legal sobre la adulta responsable.
Debido a la severidad de la escala penal que enfrenta -que va de los 3 a los 8 años de prisión- y al riesgo de entorpecimiento, el fiscal Juan Manuel Sánchez valoró que existe una expectativa de pena de cumplimiento efectivo, motivo por el cual se hizo efectiva su detención inmediata.
Los fundamentos para la detención de la mujer
El fiscal Sánchez detalló en su resolución que, cuando el adolescente llevó la réplica al colegio al que asiste, ya existían las alertas por las amenazas de tiroteos en varias escuelas de la provincia.
Por esto, consideró como grave que su madre haya instigado a su propio hijo a participar en un acto que profundizó la intranquilidad de la población.
Bajo este nuevo encuadre legal, la imputada permanecerá alojada en la cárcel mientras continúa la investigación. Además, advirtieron que se seguirá actuando con rigurosidad ante cualquier comportamiento que busque generar pánico o caos dentro de las escuelas de la provincia.