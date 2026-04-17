En una escuela de Tupungato pidieron a los padres que retiraran a sus hijos por amenazas de tiroteo

Frente a esto, la dirección optó por una medida preventiva, suspender las clases a media mañana y convocar a las familias para que retiraran a los estudiantes. La decisión se tomó en el momento, sin esperar a que avanzaran otras instancias, con la intención de resguardar a los chicos y al personal docente.

Si bien no ocurrió ninguna situación de gravedad, el caso es importante porque propició la suspensión de actividades, una medida que se ha tratado de evitar, aún en medio de las jornadas estresantes que ha vivido la comunidad escolar.

Casi 90 amenazas y varios casos bajo investigación

El episodio de Tupungato se da en medio de una seguidilla que, entre jueves y viernes, acumuló cerca de 90 amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza, tanto secundarias como primarias. Los mensajes aparecieron en distintos formatos: publicaciones en redes, chats entre estudiantes y también pintadas dentro de los establecimientos.

Al mismo tiempo, la investigación judicial ya identificó a varios menores vinculados a estos hechos. Hay al menos cuatro chicos detectados y dos imputados, uno de ellos de 17 años, acusado de haber realizado amenazas concretas.

El fenómeno también empezó a impactar en la rutina cotidiana de la escuelas. En algunos colegios, alumnos comenzaron a asistir con mochilas revisadas o con controles más estrictos en el ingreso a la institución. A la par, autoridades educativas y de seguridad están llevando operativos conjuntos para seguir los casos y tratar de determinar responsabilidades.

Aunque en la mayoría de las situaciones no se encontraron elementos que indicaran un riesgo inminente, la proliferación de amenazas en distintos puntos de la provincia cambió el clima en las escuelas. La suspensión de clases en Tupungato es un reflejo de la preocupación en la que se vive actualmente puertas adentro de los establecimientos.