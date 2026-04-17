Una masacre escolar en Turquía dejó un saldo de 9 muertos: los videos del autor del tiroteo escolar

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La terrible masacre escolar en Turquía

Videos grabados por compañeros de clase semanas antes de la masacre han circulado ampliamente en redes sociales y medios turcos. En las imágenes, Aras Mersinli aparece en el aula con comportamientos extraños y movimientos inquietos que ahora se analizan como posibles señales de alerta.

Otras grabaciones muestran los momentos iniciales del tiroteo: disparos resonando en los pasillos, estudiantes huyendo desesperados y escenas de pánico en el patio mientras padres corrían hacia la escuela. Las televisiones locales transmitieron en vivo las evacuaciones y el traslado de heridos en ambulancias.

Embed 1/ TRAGEDIA EN TURQUÍA

MASACRE ESCOLAR EN KAHRAMANMARAŞ

— Un estudiante de 14 años asesina a 9 personas y hiere a 13 en la secundaria Ayser Çalık antes de suicidarse con el arma de su padre.

Aquí te contamos todo pic.twitter.com/0evtXI8GMb — El Blog del Narco (@narcoblogger) April 16, 2026

La masacre generó conmoción inmediata. Padres angustiados se agolparon en las inmediaciones de la escuela mientras las fuerzas de seguridad acordonaban la zona. Ambulancias y personal médico trabajaron bajo presión para atender a los heridos, varios de los cuales fueron derivados a cuidados intensivos.

Mientras Turquía aún procesa el horror, las familias de las víctimas exigen justicia y respuestas concretas. Los heridos por la masacre luchan por recuperarse y la comunidad educativa enfrenta el trauma colectivo. Autoridades han reforzado la presencia policial en otros centros y prometen revisar protocolos de seguridad.