Se le salieron dos ruedas a un camión cisterna y golpeó a un motociclista en el Acceso Este

El accidente ocurrió en el Acceso Este a la altura del cruce con calle Avellaneda, en Guaymallén. Por esa arteria en dirección al oeste circulaba un motociclista. En sentido contrario lo hacía un camión cisterna.

accidente acceso este 2 El camión que perdió la rueda en el Acceso Este. Foto: Matías Pascualetti/Radio Nihuil.

Inesperadamente fue golpeado en la cabeza por una rueda que se le salió a un camión cisterna de Aguas Mendocinas y que atravesó el cantero central hasta impactar en la víctima. Como consecuencia del impacto el motociclista quedó tendido en el asfalto.