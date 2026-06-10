Un motociclista quedó herido en medio de un insólito accidente ocurrido en el Acceso Este, frente al shopping, en Guaymallén, en la madrugada de este miércoles. La víctima fue golpeada por una rueda que se salió de un camión cisterna que circulaba en sentido contrario.
Se le salieron dos ruedas a un camión cisterna y golpeó a un motociclista en el Acceso Este
Tras el accidente el motociclista fue trasladado al Hospital Lagomaggiore debido a las lesiones que sufrió en el Acceso Este a la altura del shopping
El accidente ocurrió en el Acceso Este a la altura del cruce con calle Avellaneda, en Guaymallén. Por esa arteria en dirección al oeste circulaba un motociclista. En sentido contrario lo hacía un camión cisterna.
Inesperadamente fue golpeado en la cabeza por una rueda que se le salió a un camión cisterna de Aguas Mendocinas y que atravesó el cantero central hasta impactar en la víctima. Como consecuencia del impacto el motociclista quedó tendido en el asfalto.
La víctima del accidente estuvo acompañado por un policía de la Vial, e incluso le prestaron una manta para que no pasara tanto frío hasta que llegara la ambulancia.
Cerca de 50 minutos más tarde llegaron los médicos mientras el motociclista permanecía tendido en la banquina del Acceso Este. Fue trasladado al Hospital Lagomaggiore en buen estado de salud, pero le iban a realizar estudios para descartar lesiones internas.