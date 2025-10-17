Encuentro icónico entre gaseosas Secco y Susana Giménez: la nueva campaña llena de nostalgia

Susana Giménez-gaseosas secco Susana Giménez volvió a protagonizar la campaña publicitaria de la marca de gaseosas Secco.

La nueva campaña de gaseosas Secco junto a Susana Giménez

La nueva campaña de Secco, con el claim “Lo auténtico Seccomparte", toma como punto de partida aquel primer comercial junto a Susana para reinterpretarlo con una mirada contemporánea.

A lo largo del spot se evocan distintos momentos emblemáticos de la trayectoria de Susana Giménez, como su célebre “shock” y su histórico programa de televisión, para establecer un paralelismo entre su frescura y la esencia de la marca.

El concepto de la campaña propone rendir homenaje a la historia compartida entre Secco, Susana y el público argentino, y al mismo tiempo renovar el vínculo emocional con las nuevas generaciones.

Para ello, combina novedosas tecnologías de Stage Craft, animación con IA y una estética pop que unen tradición y renovación en una propuesta fiel al ADN de la marca.

Con esta acción, gaseosas Secco refuerza su posicionamiento como una marca argentina con más de 90 años de trayectoria, que apuesta a la innovación sin perder su identidad. La campaña busca conectar con el público desde la emoción, recordando que lo auténtico, como las historias que perduran, siempre se comparte.

La primera campaña de Secco con Susana Giménez

En los años 70, Secco eligió a una joven Susana Giménez para protagonizar uno de sus primeros comerciales televisivos, en una época en que la televisión todavía era en blanco y negro y las botellas de la marca eran de vidrio color marrón.

Desde entonces, mucho cambió, pero un valor sigue siendo el punto de encuentro entre ambos: la autenticidad.