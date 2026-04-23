"Viuda e hijas" se despide de Mendoza con una gran función en la Ciudad

Humor, secretos y una herencia condicionada

La trama se dispara con una premisa clásica de la comedia de enredos: una ex cantante lírica y sus dos hijas acuden al estudio de una abogada para conocer la última voluntad de un difunto. Sin embargo, la muerte no ha impedido que el hombre siga manipulando el destino de su familia desde el más allá.

Para acceder al patrimonio, las herederas deberán someterse a un brutal ejercicio de sinceridad, transformando lo que parecía una simple sucesión económica en un auténtico campo minado emocional. Bajo un ritmo de comedia clásica, el texto pone bajo la lupa la hipocresía familiar, los secretos de larga data y los vínculos condicionados por el dinero.

Un elenco de trayectoria nacional

El gran despliegue actoral es, sin dudas, el corazón de la propuesta. Nora Cárpena asume el rol de la viuda, mientras que María Valenzuela se destaca como la abogada que administra las tensiones legales y emocionales del encuentro.

Por su parte, Iliana Calabró y Paula Morales interpretan a las hijas, encarnando dos perspectivas opuestas sobre la ambición y los afectos. El elenco se completa con Gonzalo Urtizberea en la piel del difunto, logrando que su ausencia se convierta en una presencia constante durante toda la función.

La obra cuenta con un texto original de Alfonso Paso Jr. y llega al escenario bajo la adaptación y dirección de Héctor Díaz.