Tres bandas mendocinas en un homenaje al rock nacional en el Teatro Mendoza

bandas teatro mendoza montacuto Miembros de las tres bandas de rock nacional que tocarán el viernes 17 de abril a las 21 en el Teatro Mendoza.

Con la producción de Dante Petricca, este recital tendrá un costo de $10.000 la entrada, y ya hay anticipadas disponibles en Entrada Web en el siguiente link https://www.entradaweb.com.ar/evento/cfe2fe2f/step/1

Reseña de las bandas

Kreusa

La de mayor trayectoria y encargados de abrir el show. Tocan juntos desde hace más de cuarenta años, y tomaron el nombre de un asteroide de 1902. Con un sonido de rock potente y melodías inspiradoras, se definen como “poesía, espíritu y música”.

En su página web cuentan haber dado sus primeros pasos como un trío, siempre haciendo música propia, cercana al rock con rasgos orientados a lo instrumental. “La vida nos llevó por distintos caminos, adquiriendo experiencias que enriquecieron nuestro estilo…” dicen. "Kreusa es poesía, es espíritu, es música..." Definen.

Con algunos de sus miembros originales, grabaron hace poco el video de su balada “Cada día que me das”, que se puede ver en este link

Embed - Kreusa - Cada Dia Que Me Das (Videoclip Oficial)

Los integrantes de Kreusa son Carlos Núñez (voz líder) René Griffouliere (guitarra), Osvaldo Isgró (batería), Pedro Adaro (bajo) y Ángel Villegas (teclados).

Viejos Tempos

Banda formada tres años atrás entre “el profesor de guitarra, el alumno, un vecino, el sobrino de un amigo, el hijo de otro… y así” según su reseña. Músicos de mucha experiencia y otros “entusiastas de alma”, dicen.

La banda está integrada por Ariel Guzzanti (voz y guitarra), Sebastián Fábrega (bajo y coros), Fernando Regallo (guitarra líder), Tobías de Rosas (teclas), Simón López (batería), Alison Sánchez (coros y guitarra) y Jorge Cejas al saxo.

Hacen covers, pero “no de cualquier canción, si no de las que tienen algo…” definen.

Carril Nacional

La más reciente de las formaciones, integrada por músicos con muchos años de recorrido, experiencia, y en algún caso docencia. Hacen versiones de canciones del rock nacional, de distintas épocas y autores, la mayoría con arreglos e interpretaciones propias. Está integrada por el profesor Willy Martínez (guitarra líder, voces, secuencias, dirección musical), Walther Daine (batería, voces en esta presentación), Eric Díaz (batería), Marcos Burattini (teclados), Ricardo Montacuto (bajo), Ariel Guillaume (guitarra acústica) y Fabio “Pichi” Muscianisi (frontman - voz líder).

Con un nombre muy identificado a Mendoza, al asfalto, al rock, “Carril Nacional” arregla e interpreta un setlist de canciones “que seguro todos cantamos alguna vez” dicen.

Ficha del evento

Viernes 17 de abril en el Teatro Mendoza a las 21. Homenaje al rock nacional interpretado por las bandas Kreusa, Viejos Tempos y Carril Nacional. Entrada: $10.000 excepto jubilados y menores de 12 años que no pagan. Anticipadas en Entrada Web.