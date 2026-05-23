La Orquesta Barroca de Mendoza presentará su espectáculo audiovisual "Studio Ghibli Sinfónico" este sábado 23 de mayo a las 21 en el Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). La propuesta es rivivir las bandas sonoras más emblemáticas del célebre estudio cinematográfico japonés. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de la plataforma Entradaweb y en la boletería de la sala. Se trata de uno de los espectáculos más atractivos del fin de semana.
Vuelve el fenómeno de "Studio Ghibli Sinfónico" a Mendoza
La propuesta de la Orquesta Barroca de Mendoza es rivivir las bandas sonoras más emblemáticas del célebre estudio cinematográfico japonés
El concierto regresa en un gran presente para la agrupación local, que viene de agotar localidades en 2025 con este mismo repertorio y recientemente llenó funciones en San Carlos con sus conciertos temáticos de Harry Potter y El Señor de los Anillos.
Un viaje visual y musical por el universo de Miyazaki
El espectáculo propone un recorrido por películas que marcaron generaciones, tales como "Mi vecino Totoro", "El viaje de Chihiro", "La princesa Mononoke" y "El castillo ambulante", todas producciones dirigidas por Hayao Miyazaki, cuya sensibilidad narrativa y estética transformó la historia de la animación contemporánea. La propuesta se completa con proyecciones audiovisuales integradas en tiempo real al concierto, creando una experiencia artística inmersiva y de gran impacto visual y sonoro.
Gran parte de la identidad de Studio Ghibli reside en sus bandas sonoras, compuestas por Joe Hisaishi. Sus partituras se caracterizan por una sensibilidad melódica ligada al ritmo emocional de cada escena, donde el piano y la orquesta sinfónica construyen climas tanto íntimos como épicos. Al igual que en los films, la música encuentra fuerza en los silencios a través del concepto japonés de “Ma”, el cual propone valorar los espacios vacíos y los momentos de contemplación.
Este regreso coincide además con un hito histórico para la compañía de animación japonesa, que recientemente fue distinguida con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, un reconocimiento global a su aporte artístico, cultural y humano.
Sobre la Orquesta Barroca de Mendoza
Fundada en febrero de 2017 bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza nació inicialmente como un espacio de formación para estudiantes avanzados interesados en el período barroco. Con el paso del tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras de compositores clásicos como Bach, Mozart, Tchaikovsky y Wagner.
En los últimos años, la agrupación alcanzó una gran repercusión masiva gracias a sus conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Hans Zimmer y Game of Thrones. Tras realizar exitosas presentaciones a sala llena en diversos escenarios mendocinos durante 2024 y 2025, la orquesta se consolidó como una de las principales y más innovadoras propuestas culturales de la región, acercando la música sinfónica a públicos de todas las edades.