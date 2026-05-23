Vuelve el fenómeno de "Studio Ghibli Sinfónico" a Mendoza

Gran parte de la identidad de Studio Ghibli reside en sus bandas sonoras, compuestas por Joe Hisaishi. Sus partituras se caracterizan por una sensibilidad melódica ligada al ritmo emocional de cada escena, donde el piano y la orquesta sinfónica construyen climas tanto íntimos como épicos. Al igual que en los films, la música encuentra fuerza en los silencios a través del concepto japonés de “Ma”, el cual propone valorar los espacios vacíos y los momentos de contemplación.

Este regreso coincide además con un hito histórico para la compañía de animación japonesa, que recientemente fue distinguida con el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, un reconocimiento global a su aporte artístico, cultural y humano.

Sobre la Orquesta Barroca de Mendoza

Fundada en febrero de 2017 bajo la dirección del Maestro Hugo Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza nació inicialmente como un espacio de formación para estudiantes avanzados interesados en el período barroco. Con el paso del tiempo, el proyecto se profesionalizó y amplió notablemente su repertorio, incorporando obras de compositores clásicos como Bach, Mozart, Tchaikovsky y Wagner.

En los últimos años, la agrupación alcanzó una gran repercusión masiva gracias a sus conciertos temáticos basados en sagas cinematográficas y series de alcance mundial como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Hans Zimmer y Game of Thrones. Tras realizar exitosas presentaciones a sala llena en diversos escenarios mendocinos durante 2024 y 2025, la orquesta se consolidó como una de las principales y más innovadoras propuestas culturales de la región, acercando la música sinfónica a públicos de todas las edades.