El jueves 21 de mayo a las 10 salen a la venta las entradas para el recital de Pity Álvarez en Mendoza. El show será el sábado 13 de junio a las 19 en el teatro griego Frank Romero Day. La plataforma en la que se podrán adquirir las entradas es enigmatickets.com.
Pity en Mendoza: el jueves salen las entradas a la venta
Pity Álvarez se presentará el 13 de junio en el teatro griego Frank Romero Day a partir de las 19
El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados regresa a Mendoza luego de 13 años. El esperado reencuentro con el público de Cuyo tendrá un formato especial: las puertas del teatro griego se habilitarán desde las 16 para que los fanáticos puedan vivir la experiencia completa desde temprano, compartir la previa y disfrutar de una jornada única con el show que comenzará puntual a las 19, según precisaron de la productora.
Pity Álvarez en Mendoza: precio de las entradas
- Campo: $100.000
- Platea alta: $90.000
- Platea baja: $130.000
- Platea baja preferencial: $140.000
Pity Álvarez lanzó recientemente el single y video “Lejos de Ser” y en paralelo regresó a los escenarios. Este retorno se da con una serie de presentaciones que comenzó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde reunió a unas 35 mil personas. Y el 9 de mayo pasado convocó a 25 mil personas, en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.
Fue en ese concierto, donde Álvarez anunció que volvería a Mendoza y la expectativa no se hizo esperar. Finalmente, el 13 de junio tendrá su debut en el teatro griego de la provincia, para vivir una noche a pleno rock, donde repasará en vivo junto toda su historia musical con clásicos como “Me Gustas mucho”, “Fuego”, “Una vela”, “Quieren Rock”, además de las nuevas canciones.
Pity es uno de los músicos más populares del rock nacional y en esta etapa está acompañado por su banda, integrada por Matías Mango en teclados, Gabriel Prajsnar en bajo, Juan Colonna en batería, Hernán Salas en guitarra y Bárbara Corvalán en coros.