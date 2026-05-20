Pity en Mendoza: el jueves salen las entradas a la venta

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados regresa a Mendoza luego de 13 años. El esperado reencuentro con el público de Cuyo tendrá un formato especial: las puertas del teatro griego se habilitarán desde las 16 para que los fanáticos puedan vivir la experiencia completa desde temprano, compartir la previa y disfrutar de una jornada única con el show que comenzará puntual a las 19, según precisaron de la productora.

Pity Álvarez en Mendoza: precio de las entradas

Campo: $100.000

Platea alta: $90.000

Platea baja: $130.000

Platea baja preferencial: $140.000

Pity Álvarez lanzó recientemente el single y video “Lejos de Ser” y en paralelo regresó a los escenarios. Este retorno se da con una serie de presentaciones que comenzó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde reunió a unas 35 mil personas. Y el 9 de mayo pasado convocó a 25 mil personas, en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.