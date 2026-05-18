Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro en una noche de homenajes y fuerte presencia de Telefe

Telefe dominó la ceremonia con 14 estatuillas, seguido por El Trece con nueve premios, incluido el Oro. Luego, le siguieron América TV y El Nueve, con cinco galardones cada uno, mientras que la TV Pública obtuvo tres reconocimientos.

Marley ganó un Martín Fierro por su programa de turismo y viajes María Ungaro, directora de contenidos de Media Hub y productora ejecutiva del ciclo "Por el mundo", junto a Nico y Marley. Foto: gentileza.

Homenaje por los 60 años de América TV

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje por los 60 años de América. El canal tuvo su reconocimiento con un clip de imágenes de todas las épocas y sus emblemáticas figuras.

Daniel Vila, presidente de Grupo América, junto a Pamela David, recibieron el reconocimiento por los 60 años de trayectoria de América TV.

Daniel Vila, Martín Fierro Daniel Vila, presidente de Grupo América.

Otro de los segmentos más conmovedores fue el “In Memoriam”, dedicado a las figuras fallecidas entre 2025 y 2026. La cantante Ángela Torres interpretó “Recuérdame”, la canción popularizada por la película “Coco”, mientras se repasaban las imágenes de artistas y periodistas que marcaron la televisión argentina.

Entre los homenajeados estuvieron Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Jorge “Capece” Lorenzo, Luis Pedro Toni, Juan Carlos “El Mini” Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Sobre el cierre de la ceremonia también hubo un reconocimiento especial para el fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, otro de los momentos más sensibles de la noche.

Graña cuestionó los ataques de Milei a la prensa

El periodista Rolando Graña lanzó críticas contra el presidente Javier Milei y defendió el trabajo de la prensa al recibir el Premio Martín Fierro a la labor periodística masculina por su trabajo en América Noticias.

“Llega en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina, porque no hay país en el mundo donde el presidente se jacte de odiar a los periodistas”, expresó el comunicador durante su discurso.

Graña sostuvo además que forma parte “de ese 95% de comunicadores que el presidente tildó como porquerías, ensobrados y mierdas”, y cuestionó los constantes ataques oficiales hacia la prensa.

Wanda Nara, Mirtha Legrand y los grandes ganadores

Entre las figuras más celebradas estuvo Wanda Nara, quien ganó el Martín Fierro a Mejor Conducción Femenina por “MasterChef Celebrity”, imponiéndose en una terna muy competitiva que incluía a Moria Casán, Pamela David, Georgina Barbarossa y Verónica Lozano.

wanda martin fierro Wanda Nara se quedó con la estatuilla por su labor en Conducción Femenina.

Mirtha Legrand, a sus 99 años, volvió a hacer historia al quedarse con el premio a Labor Periodística Femenina. “Yo soy como el Martín Fierro, soy de fierro. Si la salud me lo permite voy a venir el año que viene”, expresó al recibir la estatuilla número 35 de su carrera.

También hubo lugar para los descargos y declaraciones fuertes. Lizy Tagliani, conductora de “La Peña de Morfi”, aprovechó el premio al Mejor Programa Musical para referirse públicamente a la denuncia realizada por Viviana Canosa, causa que este lunes fue archivada y que en su momento complicó un proceso de adopción de un niño que había iniciado Lizy.

Lizi Tagliani en los Martín Fierro 2026 Lizy Tagliani hizo un fuerte descargo al recibir el Martín Fierro sobre una denuncia por trata de personas, que se cayó este lunes.

Otro de los ciclos celebrados fue “LAM”, que ganó como Mejor Programa de Interés General.

Telefe Noticias, el mejor de la noche

Al momento de la terna de Mejor Noticiero Nocturno, el premio fue para Telefe Noticias. El equipo, que tiene como cara visible al periodista Rodolfo Barili, dejó un encendido mensaje sobre la necesidad de contar las noticias que le preocupan a la gente, como la crisis económica y el crecimiento de los problemas de salud mental.

La Voz Argentina, mejor producción integral

La Voz Argentina 2025 se consagró en los premios Martín Fierro 2026 al quedarse con la estatuilla a Mejor Producción Integral.

El exitoso talent show de Telefe logró imponerse en una de las categorías más importantes de la noche, donde competía con “Otro día Perdido” (El Trece), “MasterChef Celebrity” (Telefe) y “Telefe Noticias” (Telefe).

La producción estuvo encabezada por Diego Núñez junto a ITV Studios, la compañía británica dueña de los derechos internacionales del formato “The Voice”. Se trató de la quinta temporada del ciclo en Argentina y del primer Martín Fierro obtenido por el programa en la categoría Producción Integral.

Al subir al escenario, Núñez destacó el trabajo de cada integrante del equipo técnico y artístico, mientras que Nicolás Occhiato agradeció la posibilidad de conducir “un programa tan grande y tan federal”.

Todos los ganadores de los Martín Fierro 2026