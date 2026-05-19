"Guauuu!". Con esa exclamación cerró en papel su anuncio Pity Álvarez, el popular cantante que a 13 años de su última actuación vuelve a Mendoza para brindar un concierto en el emblemático Teatro Griego Frank Romero Day. Las entradas saldrán a la venta este jueves, pero aún no se informó a través de cuál plataforma ni sus precios.
Pity Álvarez eligió el Frank Romero Day para su regreso a los escenarios mendocinos
A 13 años de su última visita, el cantante Pity Álvarez anunció en sus redes que se presentará el 13 de junio en el emblemático teatro griego Frank Romero Day
Lo hará el sábado 13 de junio, según detalló en su video publicado en Instagram este martes cerca del mediodía, sin dar muchos más detalles. Las redes habían servido ya de anticipo para anunciar hace una semana que su tour incluía a Mendoza.
El recital en el teatro griego, donde en abril tocó Tan Biónica, marcará el regreso del ex líder de Intoxicados y Viejas Locas a los escenarios de la provincia después de más de una década ausente, cuando en noviembre de 2013 se presentó en el Arena Maipú. Y tendrá lugar en ese icónico espacio abierto donde cada año se realiza la Vendimia.
Ubicado dentro del Parque General San Martín, el teatro griego puede albergar hasta 20.000 personas sentadas. A principios de mes convocó a esa cantidad de asistentes en un show en Rosario. Eso sí, tratándose de pleno invierno, se recomienda a los fans mendocinos preparar sus abrigos.
A la espera del juicio oral por homicidio que lo tiene como acusado, Cristian "Pity" Álvarez consiguió el permiso de la Justicia para volver a tocar en vivo. Y eso está haciendo.
Pity Álvarez frente al escenario mayor de los mendocinos
En Rosario ofreció más de 3 horas de recital, completando una lista de 31 canciones que revivieron casi toda su carrera -"Nunca quise", "Todo sigue igual", "Homero", "Está saliendo el sol"- además de hacer covers de otros himnos del rock nacional, según los reportes periodísticos. Y para su arribo a Mendoza se espera algo similar.
En el Teatro Griego Frank Romero Day flamearán las banderas del rock barrial que tanto caracteriza a Pity Álvarez, quien en 2018 confesó haber matado a su amigo Cristian Díaz y a partir de allí se tejió una trama policial única para la música argentina.
Estuvo detenido en un pabellón psiquiátrico hasta 2022 cuando le dieron la prisión domiciliaria considerándolo "inimputable" debido a su "severo deterioro cognitivo y mental".
Del teatro griego al juicio por asesinato
Sin embargo, el permiso judicial otorgado al músico para volver a los escenarios y a su rutina artística hizo que el fiscal de la causa reclamara fecha del juicio oral y público que finalmente comenzará el 10 de agosto próximo y se extenderá a lo largo de 11 audiencias programadas entre agosto y septiembre.
En sus redes, Pity Álvarez destacó que "viene gente de todas las edades a verme", con referencia al cruce generacional que se dio en el recital en Rosario, con el que marcó el inicio de su gira nacional, aunque su vuelta a la escena rockera la dio a fines del año pasado ante un multitudinario público que lo fue a ver al estadio Kempes de Córdoba.
Y para su fecha en Mendoza el músico tiene las mismas expectativas. "3/06/26. Mendoza. Teatro Griego. Nos vemos el 13 de Junio!!!", posteó. Todavía no se anunció la plataforma de venta de entradas ni sus valores, pero sí que se podrán conseguir a partir de este jueves 21 de mayo.
La mamá de Pity Álvarez, su "ángel" guardián y judicial
Seguramente Pity no vendrá solo a la provincia. Allí, siguiendo sus pasos, abajo del escenario, se encontrará su mamá, Cristina Congiu, quien es su tutora judicial y asumió la responsabilidad legal cuando a fines del año pasado se le concedió al músico poder salir a tocar.
Más aún desde el arresto en 2018, la mamá de Pity Álvarez ha protegido sus derechos carcelarios, ha bregado por su atención integral y ha luchado para que mantuviera las internaciones psiquiátricas que lo alejaran de las adicciones y sanaran su integridad física y mental.
Cristina es también la principal portavoz de su hijo y divulga acciones de prevención y concientización sobre salud mental, motivada por aquellas declaraciones a la prensa que marcaron a Pity Álvarez, a horas del asesinato de su vecino: "Sí, yo fui el que disparó. Lo maté porque era él o yo, creo que cualquier animal haría lo mismo".