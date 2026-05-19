Pity Álvarez eligió el Frank Romero Day para su regreso a los escenarios mendocinos

Pity Alvarez cantara en el teatro griego Frank Romero Day La cuenta de Viejas Locas anunció también la visita de su líder Pity Álvarez al teatro griego de Mendoza. Foto: Gentileza Viejas Locas

Ubicado dentro del Parque General San Martín, el teatro griego puede albergar hasta 20.000 personas sentadas. A principios de mes convocó a esa cantidad de asistentes en un show en Rosario. Eso sí, tratándose de pleno invierno, se recomienda a los fans mendocinos preparar sus abrigos.

A la espera del juicio oral por homicidio que lo tiene como acusado, Cristian "Pity" Álvarez consiguió el permiso de la Justicia para volver a tocar en vivo. Y eso está haciendo.

Pity Álvarez frente al escenario mayor de los mendocinos

En Rosario ofreció más de 3 horas de recital, completando una lista de 31 canciones que revivieron casi toda su carrera -"Nunca quise", "Todo sigue igual", "Homero", "Está saliendo el sol"- además de hacer covers de otros himnos del rock nacional, según los reportes periodísticos. Y para su arribo a Mendoza se espera algo similar.

En el Teatro Griego Frank Romero Day flamearán las banderas del rock barrial que tanto caracteriza a Pity Álvarez, quien en 2018 confesó haber matado a su amigo Cristian Díaz y a partir de allí se tejió una trama policial única para la música argentina.

Estuvo detenido en un pabellón psiquiátrico hasta 2022 cuando le dieron la prisión domiciliaria considerándolo "inimputable" debido a su "severo deterioro cognitivo y mental".

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Del teatro griego al juicio por asesinato

Sin embargo, el permiso judicial otorgado al músico para volver a los escenarios y a su rutina artística hizo que el fiscal de la causa reclamara fecha del juicio oral y público que finalmente comenzará el 10 de agosto próximo y se extenderá a lo largo de 11 audiencias programadas entre agosto y septiembre.

En sus redes, Pity Álvarez destacó que "viene gente de todas las edades a verme", con referencia al cruce generacional que se dio en el recital en Rosario, con el que marcó el inicio de su gira nacional, aunque su vuelta a la escena rockera la dio a fines del año pasado ante un multitudinario público que lo fue a ver al estadio Kempes de Córdoba.

Y para su fecha en Mendoza el músico tiene las mismas expectativas. "3/06/26. Mendoza. Teatro Griego. Nos vemos el 13 de Junio!!!", posteó. Todavía no se anunció la plataforma de venta de entradas ni sus valores, pero sí que se podrán conseguir a partir de este jueves 21 de mayo.

La mamá de Pity Álvarez, su "ángel" guardián y judicial

Seguramente Pity no vendrá solo a la provincia. Allí, siguiendo sus pasos, abajo del escenario, se encontrará su mamá, Cristina Congiu, quien es su tutora judicial y asumió la responsabilidad legal cuando a fines del año pasado se le concedió al músico poder salir a tocar.

Más aún desde el arresto en 2018, la mamá de Pity Álvarez ha protegido sus derechos carcelarios, ha bregado por su atención integral y ha luchado para que mantuviera las internaciones psiquiátricas que lo alejaran de las adicciones y sanaran su integridad física y mental.

Cristina es también la principal portavoz de su hijo y divulga acciones de prevención y concientización sobre salud mental, motivada por aquellas declaraciones a la prensa que marcaron a Pity Álvarez, a horas del asesinato de su vecino: "Sí, yo fui el que disparó. Lo maté porque era él o yo, creo que cualquier animal haría lo mismo".