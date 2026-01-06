El teatro griego Frank Romero Day recibirá a Tan Biónica: cómo comprar las entradas

Tan Biónica en Mendoza 2024 9.jpg Tan Biónica, liderada por Chano Moreno Charpentier, tocó en el teatro griego de San Martín y ahora lo hará en el imponente teatro griego Frank Romero Day.

El grupo creador de temas que suenan sin pasar de moda, como "Beautiful", pisará el Frank Romero Day después de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

La fecha ya está oficializada: será el sábado 18 de abril cuando Tan Biónica llegue para presentar "El Regreso" en el teatro griego Frank Romero Day, y será el único show que la banda ofrecerá en la región de Cuyo, con lo cual se espera la convocatoria de fans de otras provincias vecinas.

El teatro griego espera una multitud de fans de Tan Biónica

El concierto de Tan Biónica incluirá un recorrido por las canciones que marcaron la historia del grupo, junto con el nuevo material de su reciente trabajo discográfico, "El Regreso", que publicaron a fines del año pasado tras una década sin sacar un disco.

La apertura de puertas está prevista para las 18, mientras que el show comenzará a las 22. En las inmediaciones del teatro griego se dispondrán foodtrucks y puestos de bebidas y merch.

Y las entradas ya pueden adquirirse a través de la plataforma www.feverup.com, con la opción de pago en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Los precios van desde $65.000 la platea hasta $130.000 la Vip, sin contar el recargo por servicios.

El regreso a los escenarios de Los Piojos también se dio en el teatro griego el año pasado.

La propuesta artística contará con una puesta en escena de gran despliegue y un repertorio que combinará los himnos infaltables con las nuevas composiciones que inauguran esta etapa, según anticiparon los músicos en sus redes.

Los temas de "El Regreso" tendrán así su debut en vivo en el teatro griego -ubicado en la subida al Cerro de la Gloria- y se irán combinando con sus populares como "La melodía de Dios", "Ciudad mágica" y "Obsesionario en La Mayor".

El retorno de una banda siempre vigente

Tan Biónica promete marcar a fuego el primer semestre de este nuevo año, en materia de grandes eventos musicales. De ahí que se espera una alta convocatoria de asistentes no sólo mendocinos sino del resto del país.

Esto gracias también al nuevo álbum de la banda de Chano que reafirma la identidad musical de Tan Biónica y su vigencia dentro de la escena argentina. Sus colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag acompañan este nuevo momento sin perder la esencia que la convirtió en una banda generacional.

Tan Bionica viene al teatro griego

Este show en el teatro griego Frank Romero Day se inscribe en el regreso definitivo del grupo a los escenarios tras varios años de pausa. En 2023, Tan Biónica concretó uno de los retornos más convocantes de la música nacional con la gira La Última Noche Mágica que superó las 500.000 entradas vendidas en Latinoamérica y España, con funciones agotadas en estadios de varios países.

De esta manera, el teatro griego Frank Romero Day será el escenario de un encuentro multitudinario que promete convertirse en una de las noches más destacadas del calendario cultural mendocino.