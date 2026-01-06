El teatro griego Frank Romero Day ha sido el escenario natural de la Vendimia durante buena parte de sus 90 años de historia. Sin embargo se ha ofrecido como rave de fiestas electrónicas o como original recinto para festivales o recitales de rock. Después de mucho tiempo el año pasado volvió a mostrar su ductilidad con lo que fue el regreso de Los Piojos a los escenarios.
El teatro griego Frank Romero Day recibirá a Tan Biónica: cómo comprar las entradas
Después de la experiencia con Los Piojos el año pasado, ahora tocará Tan Biónica en el teatro griego que es escenario natural de la Vendimia
Después de esa inolvidable noche del 3 de mayo de 2025, ahora la banda que eligió el teatro griego para volver a marcar un hito en su carrera es Tan Biónica. Y la gestión cultural del Gobierno de Alfredo Cornejo lo celebra, ya que la intención es posicionar el lugar como escenario de grandes conciertos o eventos artísticos, más allá de la Vendimia.
Liderada por Chano Moreno Charpentier, Tan Biónica conoce del formato acústico que ofrecen los teatros griegos. Ya el 16 de marzo de 2024 ofreció un show memorable en el teatro griego Juan Pablo II del Parque Agnesi, en el departamento de San Martín.
El grupo creador de temas que suenan sin pasar de moda, como "Beautiful", pisará el Frank Romero Day después de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.
La fecha ya está oficializada: será el sábado 18 de abril cuando Tan Biónica llegue para presentar "El Regreso" en el teatro griego Frank Romero Day, y será el único show que la banda ofrecerá en la región de Cuyo, con lo cual se espera la convocatoria de fans de otras provincias vecinas.
El teatro griego espera una multitud de fans de Tan Biónica
El concierto de Tan Biónica incluirá un recorrido por las canciones que marcaron la historia del grupo, junto con el nuevo material de su reciente trabajo discográfico, "El Regreso", que publicaron a fines del año pasado tras una década sin sacar un disco.
La apertura de puertas está prevista para las 18, mientras que el show comenzará a las 22. En las inmediaciones del teatro griego se dispondrán foodtrucks y puestos de bebidas y merch.
Y las entradas ya pueden adquirirse a través de la plataforma www.feverup.com, con la opción de pago en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard. Los precios van desde $65.000 la platea hasta $130.000 la Vip, sin contar el recargo por servicios.
La propuesta artística contará con una puesta en escena de gran despliegue y un repertorio que combinará los himnos infaltables con las nuevas composiciones que inauguran esta etapa, según anticiparon los músicos en sus redes.
Los temas de "El Regreso" tendrán así su debut en vivo en el teatro griego -ubicado en la subida al Cerro de la Gloria- y se irán combinando con sus populares como "La melodía de Dios", "Ciudad mágica" y "Obsesionario en La Mayor".
El retorno de una banda siempre vigente
Tan Biónica promete marcar a fuego el primer semestre de este nuevo año, en materia de grandes eventos musicales. De ahí que se espera una alta convocatoria de asistentes no sólo mendocinos sino del resto del país.
Esto gracias también al nuevo álbum de la banda de Chano que reafirma la identidad musical de Tan Biónica y su vigencia dentro de la escena argentina. Sus colaboraciones de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag acompañan este nuevo momento sin perder la esencia que la convirtió en una banda generacional.
Este show en el teatro griego Frank Romero Day se inscribe en el regreso definitivo del grupo a los escenarios tras varios años de pausa. En 2023, Tan Biónica concretó uno de los retornos más convocantes de la música nacional con la gira La Última Noche Mágica que superó las 500.000 entradas vendidas en Latinoamérica y España, con funciones agotadas en estadios de varios países.
De esta manera, el teatro griego Frank Romero Day será el escenario de un encuentro multitudinario que promete convertirse en una de las noches más destacadas del calendario cultural mendocino.