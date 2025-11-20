Comienzan las obras en los accesos al teatro griego, Ecoparque y al Malvinas con desvíos

En cambio, será cerrada al tránsito la mitad de la rotonda de Las Churrasqueras en el sector opuesto (el lado este), lugar donde comenzarán los trabajos, y quedará cortada la vinculación a través de la rotonda con la avenida Doctor Ruiz Leal.

La avenida Ruiz Leal podrá ser transitada con normalidad, en doble sentido de circulación, desde la avenida Carlos Thays o desde otros dos atajos identificados en Google Maps como canal Civit y carril Civit, que la vinculan en distintos puntos con la calle San Francisco de Asís. También se podrá llegar por esta al predio de Las Churrasqueras.

Las líneas afectadas por el corte de tránsito

El servicio del Mendotran anunció desvíos de transportes por obras en la rotonda San Francisco de Asís. Las líneas afectadas son:

314

317

421

422

464

465

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MendoTran/status/1991269289157074967&partner=&hide_thread=false DESVÍOS DE TRANSPORTE POR OBRAS EN LA ROTONDA SAN FRANCISCO DE ASÍS



Líneas afectadas

314–317-421–422–464–465-525–531– 535-730–731-913

Zona–Control–Zona:

San Fco. de Asís, Parque Pueblo Aborigen, Av. del Libertador, Rotonda Mons. Orzali, recorrido habitual.

((sigue)) pic.twitter.com/tONLmIHLVn — mendoTRAN (@MendoTran) November 19, 2025

525

531

535

730

731

913

El detalle de las obras

Los primeros trabajos se concentrarán en la demolición de una vieja alcantarilla que pasa debajo de la rotonda de Las Churrasqueras que tiene más de 10 metros de extensión. Una vez eliminada, se construirá una nueva alcantarilla de hormigón.

A la vez, se iniciarán en breve las tareas para perfilar banquinas y repavimentar la mitad de la rotonda, faena que se intervendrá por el proceso de “reclamado”, a través del cual una máquina tritura el asfalto viejo y al mismo tiempo lo recicla con una carga de áridos para montar la base nueva de la futura carpeta asfáltica.

El plan de obras tiene previsto comenzar y finalizar la reconstrucción total de la rotonda de Las Churrasqueras y recién luego avanzar por el tramo de San Francisco de Asís que bordea el estadio, hacia el Parque de los Pueblos Originarios.