Comienzan las obras en los accesos al teatro griego, Ecoparque y al Malvinas con desvíos

Vialidad arrancará este jueves la reconstrucción de la tercera etapa del circuito que une el Parque General San Martín con Papagayos, con desvíos de tránsito en la zona de los ingresos al Estadio Malvinas Argentinas, Ecoparque y al Teatro Griego Frank Romero Day y de colectivos programados por al menos dos meses que durarán las obras.
Los trabajos comprenderán el tramo que parte desde la rotonda de Las Churrasqueras hacia el norte, por calle San Francisco de Asís, la que desemboca en el ordenador vial del Parque de los Pueblos Originarios, y luego hacia el oeste por avenida del Libertador hasta la rotonda del barrio La Favorita.
Por este motivo, comenzará a funcionar un desvío vial a partir de este miércoles a las 9, que se extenderá por varias semanas. Permitirá que el tránsito vehicular que a diario se desplaza por calle San Francisco de Asís continúe haciéndolo en doble sentido de circulación. Sin embargo, en la zona de obra los conductores deberán transitar por la mano oeste de la rotonda de Las Churrasqueras, la que mantendrá la conectividad vial con su similar del Parque de los Pueblos Originarios.
En cambio, será cerrada al tránsito la mitad de la rotonda de Las Churrasqueras en el sector opuesto (el lado este), lugar donde comenzarán los trabajos, y quedará cortada la vinculación a través de la rotonda con la avenida Doctor Ruiz Leal.
La avenida Ruiz Leal podrá ser transitada con normalidad, en doble sentido de circulación, desde la avenida Carlos Thays o desde otros dos atajos identificados en Google Maps como canal Civit y carril Civit, que la vinculan en distintos puntos con la calle San Francisco de Asís. También se podrá llegar por esta al predio de Las Churrasqueras.
Las líneas afectadas por el corte de tránsito
El servicio del Mendotran anunció desvíos de transportes por obras en la rotonda San Francisco de Asís. Las líneas afectadas son:
- 314
- 317
- 421
- 422
- 464
- 465
- 525
- 531
- 535
- 730
- 731
- 913
El detalle de las obras
Los primeros trabajos se concentrarán en la demolición de una vieja alcantarilla que pasa debajo de la rotonda de Las Churrasqueras que tiene más de 10 metros de extensión. Una vez eliminada, se construirá una nueva alcantarilla de hormigón.
A la vez, se iniciarán en breve las tareas para perfilar banquinas y repavimentar la mitad de la rotonda, faena que se intervendrá por el proceso de “reclamado”, a través del cual una máquina tritura el asfalto viejo y al mismo tiempo lo recicla con una carga de áridos para montar la base nueva de la futura carpeta asfáltica.
El plan de obras tiene previsto comenzar y finalizar la reconstrucción total de la rotonda de Las Churrasqueras y recién luego avanzar por el tramo de San Francisco de Asís que bordea el estadio, hacia el Parque de los Pueblos Originarios.