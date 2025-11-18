Un cóndor andino hallado herido en una casa de Tunuyán se recuperó y fue liberado

condor andino hembra liberado 2 El cóndor fue liberado en el Área Natural Protegida Manzano Histórico – Portillo de Piuquenes.

El trabajo de rehabilitación que superó el cóndor andino

Al animal, en su ingreso al Ecoparque, le realizaron una evaluación clínica completa, incluyendo los primeros análisis realizados en el laboratorio propio de la institución. Allí, los profesionales constataron un buen estado sanitario general, con una condición corporal óptima y un peso de 8,9 kg, adecuado para una hembra adulta silvestre.

Le tomaron muestras de sangre para hematología, bioquímica y determinación de plomo, además de radiografías para descartar lesiones óseas o ingestión de metales. Los parámetros se ubicaron dentro de los valores esperables.

condor andino hembra liberado 3 El cóndor andino que fue hallado hace 2 semanas en Tunuyán ya está en libertad tras una recuperación.

Como medida preventiva, los profesionales iniciaron un tratamiento con quelante de plomo mientras se aguardaban los resultados de los análisis enviados a laboratorios de Buenos Aires, cuyo transporte fue gestionado por Aerolíneas Argentinas en el marco del Programa Nacional de Conservación del Cóndor Andino, del cual Mendoza forma parte activa junto a la Fundación Bioandina.

Los resultados confirmaron que no había intoxicación por plomo. A partir de los hallazgos clínicos y de la rápida evolución del animal, se sospechó una intoxicación leve por agroquímicos, que habría sido metabolizada rápidamente gracias al tratamiento de sostén aplicado.

condor andino liberado Fundaciones estuvieron presentes durante la rehabilitación y la liberación de la hembra cóndor andino.

La recuperación avanzó con buena respuesta. Al día siguiente de su ingreso, el cóndor comenzó a alimentarse por sí mismo, incrementando progresivamente su consumo.

Por su comportamiento activo, se lo trasladó desde el área de cuarentena a un recinto de gran tamaño acondicionado con rocas y estructuras que reproducen su ambiente natural y diseñado para garantizar un aislamiento humano estricto, evitando la impronta.

El espacio también cuenta con una pileta donde el ejemplar pudo realizar baños habituales, fundamentales para el mantenimiento de su plumaje.

condor andino liberado hembra 4 Ritual previo a la liberación de la hembra cóndor andino.

Una vez completado el proceso de rehabilitación, y constatada su recuperación total, el cóndor fue reinsertado en el Área Natural Protegida Manzano Histórico – Portillo de Piuquenes, en el departamento de Tunuyán, dentro del mismo territorio donde había sido encontrado.

El cóndor andino, especie emblema de Mendoza

El cóndor andino (Vultur gryphus) tiene un rol esencial como especie carroñera en el equilibrio de los ecosistemas de montaña.

En Mendoza, su conservación es política de Estado y se llevan adelante acciones coordinadas entre la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque y la Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente; la Fundación Bioandina Argentina y organizaciones civiles como SOS Acción Salvaje, Fundación Cullunche, Ecoparque Buenos Aires, Reserva Natural Villavicencio y Natura Argentina, junto a voluntarios y técnicos especializados.

condor andino hembra liberado 5 El cóndor andino es una especie esencial para Mendoza.

De hecho, la provincia participa en el Censo Simultáneo de Cóndor Andino, que se realiza de manera continua desde 2020 y se ha consolidado como una herramienta central para conocer el estado de la especie en la provincia. Su metodología estandarizada permite obtener datos comparables y confiables sobre la población, comportamiento y distribución del cóndor en las áreas naturales protegidas.

El Ministerio de Energía y Ambiente recordó que la participación activa de los ciudadanos es vital. Ante la presencia de fauna silvestre herida o en riesgo, pidieron no intervenir sin acompañamiento técnico y comunicarse de inmediato a: