Evalúan si el cóndor andino rescatado en una casa de Tunuyán sufrió intoxicación por plomo

Durante la noche, el cóndor ingresó al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre del Ecoparque Mendoza, donde profesionales del área comenzaron con su evaluación. Si bien el animal se encuentra estable, no se alimentó durante la primera noche, por lo que permanece en aislamiento y con cuidados intensivos.

Condor-Andino2.jpg

En las próximas horas se le realizarán radiografías y estudios de sangre para determinar si está intoxicado con plomo, una de las principales causas de envenenamiento en aves carroñeras. Parte de las muestras serán enviadas a la Fundación Bioandina, en Buenos Aires, entidad que colabora en el monitoreo y rehabilitación de cóndores en Argentina.

¿Qué hacer si encuentro un cóndor andino?

Desde el Gobierno provincial recordaron que, en caso de encontrar un cóndor herido o desorientado, se debe evitar el contacto directo y dar aviso inmediato a las autoridades a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (teléfonos 261 4252090 y 4257065, interno 3411, de lunes a viernes, de 8 a 13) o al 911 (Policía Rural).

El objetivo de los especialistas es lograr su recuperación completa y, una vez que los estudios lo confirmen, reinsertarlo en su hábitat natural en la cordillera mendocina, donde esta emblemática especie continúa dando señales de recuperación gracias a los programas de rescate y conservación impulsados en los últimos años.