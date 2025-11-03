Apareció un cóndor herido en una casa de Tunuyán y la Policía Rural lo rescató

Mario Ferreira, corresponsal de Radio Nihuil en el Valle de Uco, explicó que todo indica que es un cóndor de 1 año que aparentemente se cayó de un árbol porque tenía una lastimadura.

"La Policía Rural aclaró que habrá que esperar para saber con exactitud cuándo estará recuperado pero ya están trabajando junto al personal de Fauna y veterinarios para que lo antes posible esté en su hábitat natural nuevamente", contó.