Apareció un cóndor herido en una casa de Tunuyán y la Policía Rural lo rescató

Una vecina salió al patio de su casa este lunes por la tarde y se sorprendió con un cóndor tirado sobre el piso. Rápidamente llamó al 911 y se trasladaron efectivos de la Policía Rural para sacarlo del lugar y llevarlo a una veterinaria. Ocurrió en Los Árboles, Tunuyán, a unos 40 kilómetros del Manzano Histórico.
Mario Ferreira, corresponsal de Radio Nihuil en el Valle de Uco, explicó que todo indica que es un cóndor de 1 año que aparentemente se cayó de un árbol porque tenía una lastimadura.
"La Policía Rural aclaró que habrá que esperar para saber con exactitud cuándo estará recuperado pero ya están trabajando junto al personal de Fauna y veterinarios para que lo antes posible esté en su hábitat natural nuevamente", contó.
¿Qué hacer si encuentro un cóndor en el patio de casa?
Las recomendaciones del Gobierno a seguir en caso de encontrar un cóndor en el patio de casa, son las siguientes:
- Avisar a las autoridades a través de la Dirección de Recursos Naturales Renovables a los teléfonos 261 4252090 y 4257065 interno 3411, de 8 a 13, de lunes a viernes, o al 911 (Policía de Seguridad Rural de Mendoza).
- Mantener la calma y no molestarlos porque al estar lastimados pueden querer defenderse.