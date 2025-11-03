Inicio Policiales Accidentes en Mendoza
Murió un motociclista tras ser chocado por un auto en Godoy Cruz

El accidente fatal ocurrió este lunes por la tarde en el cruce de Alvear y Reconquista. La víctima tenía 48 años. El conductor del vehículo dio negativo en el test de alcoholemia

La víctima fatal fue identificada como Martín Gustavo Quiroga.

Un motociclista de 48 años falleció este lunes por la tarde luego de ser un embestido por el conductor de un Peugeot 208 en Godoy Cruz. El grave accidente de tránsito ocurrió en la intersección de calles Alvear y Reconquista alrededor de las 17. La víctima fatal fue identificada como Martín Gustavo Quiroga.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil Peugeot 208 que circulaba por calle Reconquista hacia el este colisionó con una motocicleta Maverick 110 cilindradas que se desplazaba por calle Alvear en dirección norte, según el parte policial.

El hombre de 48 a&ntilde;os perdi&oacute; la vida en el lugar. Foto ilustrativa.

Producto del impacto, el motociclista falleció en el lugar, hecho que fue constatado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Por su parte, el conductor del vehículo no sufrió lesiones y el test de alcoholemia le arrojó resultado negativo (0,00 g/L)

