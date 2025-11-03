Murió un motociclista tras ser chocado por un auto en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió cuando un automóvil Peugeot 208 que circulaba por calle Reconquista hacia el este colisionó con una motocicleta Maverick 110 cilindradas que se desplazaba por calle Alvear en dirección norte, según el parte policial.

Móviles policiales, (8).jpeg El hombre de 48 años perdió la vida en el lugar. Foto ilustrativa. Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Producto del impacto, el motociclista falleció en el lugar, hecho que fue constatado por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Por su parte, el conductor del vehículo no sufrió lesiones y el test de alcoholemia le arrojó resultado negativo (0,00 g/L)