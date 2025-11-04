Qué significa el poste giratorio y colorido que hay en todas las barberías

En el siglo XIII, cuando las barberías eran centros de asistencia médica, es decir eran considerados "barbero-cirujanos" la barra blanca representaba las vendas limpias, la roja, la sangre, y la azul (incorporada luego en Estados Unidos), las venas.

En aquel tiempo, los barberos usaban una vara blanca que los pacientes sostenían mientras les extraían sangre del brazo. Después del procedimiento, las vendas manchadas de sangre se colgaban en la vara para secarse al aire libre, y el viento las hacía girar alrededor del poste, creando una imagen que más tarde se transformaría en un símbolo reconocible.

_barberos cirujanos Los barberos eran conocidos como “barberos-cirujanos” hoy, solo se dedican al cuidado personal.

Con el paso de los años, esta práctica médica fue desapareciendo, pero el emblema se mantuvo como una forma de identificar las barberías. Entre sus tareas figuraban la extracción de dientes, la aplicación de sanguijuelas o incluso amputaciones menores.

Si bien hoy en día, el poste de barbería ya no indica ningún tipo de procedimiento médico y con el paso del tiempo comenzaron a dedicarse simplemente al cuidado personal, este cartel funciona como símbolo histórico y decorativo. Muchos locales modernos mantienen este ícono como parte de su estética vintage y de la tradición del oficio. Algunos incluso conservan el mecanismo giratorio.