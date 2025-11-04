Si alguna vez pasaste frente a una barbería y viste un poste o cartel giratorio con franjas de colores, seguramente lo reconociste como un símbolo clásico del oficio. Pero pocos saben que en realidad tiene un origen que se remonta a siglos atrás y un significado muy distinto al actual. Te contamos qué significa en esta nota.
Qué significa el poste giratorio y colorido que hay en todas las barberías
El clásico tubo con franjas rojas, blancas y azules tiene una historia más sorprendente (y sangrienta) de lo que pocos imaginan qué es lo que significa
Muchos creen que es una forma de llamar la atención o incluso una estrategia de marketing, pero en realidad no. Va mucho más alla de eso, es una historia que nadie se imagina. Continua leyendo y te lo contamos.
El tradicional poste colorido de las barberías nació en la Edad Media, cuando los barberos no solo cortaban el cabello o afeitaban la barba, sino que también realizaban pequeños procedimientos médicos, como extracciones dentales o sangrías.
En el siglo XIII, cuando las barberías eran centros de asistencia médica, es decir eran considerados "barbero-cirujanos" la barra blanca representaba las vendas limpias, la roja, la sangre, y la azul (incorporada luego en Estados Unidos), las venas.
En aquel tiempo, los barberos usaban una vara blanca que los pacientes sostenían mientras les extraían sangre del brazo. Después del procedimiento, las vendas manchadas de sangre se colgaban en la vara para secarse al aire libre, y el viento las hacía girar alrededor del poste, creando una imagen que más tarde se transformaría en un símbolo reconocible.
Con el paso de los años, esta práctica médica fue desapareciendo, pero el emblema se mantuvo como una forma de identificar las barberías. Entre sus tareas figuraban la extracción de dientes, la aplicación de sanguijuelas o incluso amputaciones menores.
Si bien hoy en día, el poste de barbería ya no indica ningún tipo de procedimiento médico y con el paso del tiempo comenzaron a dedicarse simplemente al cuidado personal, este cartel funciona como símbolo histórico y decorativo. Muchos locales modernos mantienen este ícono como parte de su estética vintage y de la tradición del oficio. Algunos incluso conservan el mecanismo giratorio.